Дональда Трампа освистали на съезде Либертарианской партии

By Euronews и AP

Непростым получилось выступление Дональда Трампа на съезде Либертарианской партии в Вашингтоне, округ Колумбия. Собравшиеся здесь в выходные делегаты неоднократно освистывали экс-президента. В ходе этого съезда либертарианцы должны выбрать своего кандидата в Белый дом.

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Кандидат в президенты от Республиканской партии, Трамп вышел на сцену под свист и насмешки аудитории. Его аргументы не оказали на публику никакого воздействия.

За последний год правительство предъявило мне обвинения по 91-му делу. Так что, если раньше я не был либертарианцем, то теперь я точно либертарианец. И, в отличие от Джо Байдена, я не бросаю людей в тюрьму за несогласие со мной Дональд Трамп кандидат в президенты США от республиканцев

Его выступление неоднократно прерывалось, ему с трудом удавалось произнести фразу до конца. И даже его шутки не вызвали в делегатах Либертарианской партии какого-либо отклика.

"Либертарианская партия должна выдвинуть Трампа на пост президента Соединенных Штатов, - заявил он. В ответ раздался громкий свист. - Знаете, я сделаю это, только если вы хотите выиграть. Если вы хотите проиграть, не делайте этого. Продолжайте получать свои 3% каждые четыре года".

Многие в толпе выкрикивали оскорбления и осуждали экс-президента за его политику во время пандемии COVID-19, за увеличение федерального дефицита и ложь о его политической репутации. Это редкий момент, когда Трамп встретился лицом к лицу с открытыми недоброжелателями, отмечают обозреватели, что крайне необычно для человека, привыкшего устраивать митинги перед вечно восхищенной толпой.

Либертарианцы, которые отдают предпочтение малому правительству и индивидуальным свободам, часто скептически относятся к бывшему президенту, и его приглашение выступить на съезде вызвало раскол.

Трамп попытался не обращать на недоброжелателей внимания, но поскольку оскорбления продолжались, он в конце концов нанёс ответный удар, указав собравшимся, что их кандидат Гэри Джонсон набрал около 3% голосов избирателей в 2016 году, а кандидат Джо Йоргенсен и вовсе немногим более 1% в 2020-м.