Венгерская оппозиция объединяется против Орбана

Победивший станет соперником венгерского премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах весной следующего года.

Клара Добрев известна многим как жена бывшего премьер-министра, а ныне крупного бизнесмена, а также лидера Демократической коалиции - Ференца Дьюрчаня.

"Венгрия должна придерживаться левых политических взглядов, социал-демократической политики. За 12 лет правления правой партии "Фидес" несправедливость в этой стране стала невыносимой, нельзя допускать её дальнейшее распространение. Мы тратим меньше, чем в среднем по ЕС, на здравоохранение, образование, пенсии, социальные нужды и многое другое, тем не менее, много средств уходит на коррупционные схемы, которые выдаются за планы по экономическому развитию или индивидуальному субсидированию", — утверждает кандидат от Демократической коалиции.

В первом туре Клара Добрев заняла первое место набрав 35% голосов избирателей, её соперник Марки-Зай - третье с 20,4%. Мэр Будапешта, Гергей Карачонь, занявший второе место, отказался от участия в выборах, а своих сторонников градоначальник попросил поддержать Петера Марки-Зая.

Несмотря на то, что большинство избирателей от оппозиции придерживаются левых или либеральных взглядов, консерватор Марки-Зай считает, у него есть все шансы понравиться большинству и выиграть праймериз, а затем и парламентские выборы:

"У меня, представляющего объединяющиеся оппозиционные силы против Виктора Орбана, гораздо больше шансов обратиться к избирателям, которые, возможно, не проголосуют за кандидата от левой партии и выиграть парламентские выборы в апреле".

Петер Марки-Зай, экономист и инженер, 5 лет прожил в США и Канаде, у него семеро детей. По его словам, он вернулся в Венгрию, чтобы его дети росли на родине.

Окончательный результат праймериз станет известен вечером в воскресенье. Несмотря на ожесточенную кампанию, оба кандидата пообещали поддержать победителя.