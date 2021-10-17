Петер Марки-Зай поборется с Виктором Орбаном за пост премьер-министра

Правый консерватор Петер Марки-Зай станет соперником Виктора Орбана в борьбе за пост премьер-министра Венгрии на парламентских выборах весной следующего года.

Кандидат от движения "Венгрия для всех" выигрывает второй тур праймериз оппозиции.

Согласно предварительным результатам, Марки-Зай с большим отрывом победил в столице Будапеште, его соперница - Клара Добрев оказалась популярнее в провинции.

Несмотря на неокончательные итоги, Добрев уже поздравила Марки-Зая с победой и пообещала поддержать его на выборах.

Примечательно, что в первом туре именно Добрев заняла первое место, тогда как Марки-Зай довольствовался третьим.

Ситуацию изменил мэр Будапешта Гергей Карачонь, занявший второе место. Он снялся со второго тура, призвав своих избирателей голосовать за кандидата от движения "Венгрия для всех".

47-летний Марки-Зай - экономист и инженер по образованию - относительно новое лицо в политике.

Практикующий католик и отец семерых детей несколько лет прожил в Северной Америке и вернулся, по его словам, чтобы дети росли на родине.

Организаторы назвали праймериз "невероятным успехом". В ходе двух туров они мобилизовали более 800 000 избирателей, или почти 10% электората Венгрии.