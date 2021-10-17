Петер Марки-Зай поборется с Виктором Орбаном за пост премьер-министра

Петер Марки-Зай поборется с Виктором Орбаном за пост премьер-министраКомментарии
Правый консерватор Петер Марки-Зай станет соперником Виктора Орбана в борьбе за пост премьер-министра Венгрии на парламентских выборах весной следующего года.
Кандидат от движения "Венгрия для всех" выигрывает второй тур праймериз оппозиции.
Согласно предварительным результатам, Марки-Зай с большим отрывом победил в столице Будапеште, его соперница - Клара Добрев оказалась популярнее в провинции.
Несмотря на неокончательные итоги, Добрев уже поздравила Марки-Зая с победой и пообещала поддержать его на выборах.
Примечательно, что в первом туре именно Добрев заняла первое место, тогда как Марки-Зай довольствовался третьим.
Ситуацию изменил мэр Будапешта Гергей Карачонь, занявший второе место. Он снялся со второго тура, призвав своих избирателей голосовать за кандидата от движения "Венгрия для всех".
47-летний Марки-Зай - экономист и инженер по образованию - относительно новое лицо в политике.
Практикующий католик и отец семерых детей несколько лет прожил в Северной Америке и вернулся, по его словам, чтобы дети росли на родине.
Организаторы назвали праймериз "невероятным успехом". В ходе двух туров они мобилизовали более 800 000 избирателей, или почти 10% электората Венгрии.