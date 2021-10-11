Автомобиль Волга ГАЗ-21 отметил 65-летие

Жители Перми получили возможность прокатиться на Волга ГАЗ-21 на мероприятии, организованном автомобильным музеем "Ретро-Гараж" в честь 65-летия культового автомобиля советских времен.

Прогулка по центру города и обратно в музей длилась полчаса. Для одних это была ностальгия по прошлому, для других - возможность познакомиться с легендой.

Волга ГАЗ-21 выпускалась в Советском Союзе с 1956 по 1970 год. Для поездок были предоставлены автомобили 1958 года выпуска.

В музее "Ретро-гараж" представлены советские автомобили 1930-1980-х годов, это излюбленное место сбора автолюбителей и коллекционеров Перми.