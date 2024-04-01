Иранское консульство в Дамаске разрушено в результате удара Израиля - СМИ

By Euronews

По меньшей мере 7 человек погибли в результате израильского удара по зданию консульства Ирана в столице Сирии

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Здание консульства Ирана в Дамаске полностью разрушено в результате авиаудара Израиля. Об этом сообщили местные СМИ, по данным которых посол Хосейн Акбари и его семья при обстреле не пострадали.

По предварительным данным, обстрелу подверглось здание консульства и резиденции посла Ирана, погибли 7 человек.

Сообщается также, что в результате удара погиб иранский военный советник генерал Мохаммад Реза Захеди, который до 2016 года руководил элитными силами "Кудс" в Ливане и Сирии.

За последние годы Израиль нанес сотни ударов по целям в контролируемых правительством частях Сирии. В последние месяцы они усилились на фоне войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа и продолжающихся столкновений между израильскими военными и движением "Хезболлах".