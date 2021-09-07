20 лет со дня терактов 11 сентября: судебные процессы идут до сих пор

11 сентября исполнится 20 лет со дня терактов, потрясших не только США, но и весь мир. И несмотря на прошедшие десятилетия, судебные процессы над предполагаемыми виновниками трагедии до сих пор не закончены.

Так во вторник возобновился суд над Халидом Шейхом Мохаммедом — членом группировки «Аль-Каида», которого обвиняют в планировании терактов. Его арестовали в Пакистане ещё в 2003-м году, и с тех пор он содержится в тюрьме в Гуантанамо, где ждет оглашения приговора.

«То, что сделали Соединенные Штаты — и я говорю это как американец — это отказались доверять нашей традиционной судебной системе, действующей более двухсот лет, но которой мы так и не научились пользоваться. Вместо этого военные создали совершенно новую систему — тогда, в апреле 2003-го. Она наполнена громадными юридическими ошибками, поэтому они и не могут заставить её работать», — говорит юрист-правозащитник Клайв Стэффорд.

11 сентября 2001-го года группы смертников захватили четыре пассажирских самолета и направили их на важные здания в Нью-Йорке и Вашингтоне. Два самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра, третий — в Пентагон. Четвертый лайнер потерпел крушение в Пенсильвании. Теракты унесли жизни почти трех тысяч человек.