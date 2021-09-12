В Европе и США вспомнили 11/9

Двадцать лет спустя после терактов 2001 года Америка почтила память своих жертв.

Президент Джо Байден посетил все три объекта, ставшие мишенью нападений 11 сентября, возложив цветы и у Мемориала в Пентагоне. Здесь один из самолетов, угнанных боевиками "Аль-Кайды", врезался в стену здания военного ведомства, убив 125 человек. В сопровождении вице-президента Камалы Харрис Байден принял участие и в нескольких памятных мероприятиях

Джордж Буш, бывший президентом США во время трагедии, посетил Пенсильванию, где у города Шанксвилл при попытке пассажиров обезвредить захвативших его террористов, рухнул последний четвёртый самолёт. .

"В течение нескольких недель и месяцев после терактов 11 сентября я гордился тем, что возглавлял необыкновенный, стойкий и сплоченный народ. Если мы говорим о единстве Америки, то это дело прошлого. Злые силы, кажется, действуют, и они превращают каждое разногласие в аргумент, а каждый аргумент - в столкновение культур. Большая часть нашей политики превратилась в призыв к гневу, страху и негодованию. Это вызывает беспокойство за нашу нацию и за наше совместное будущее", - сказал Буш.

В Вирджинии перед Мемориалом 11 сентября почтил память погибших генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Вспомнила жертв трагедии и канцлер Германии Ангелой Меркель, находящаяся с официальным визитом в Польше, дав позже неоднозначную оценку последовавшего за терактами вторжения в Афганистан.

"Теперь мы должны признать, что, хотя нам удалось победить терроризм, который ставит под угрозу нашу безопасность, в настоящее время мы не достигли всех наших целей", - сказала Меркель. .

В ознаменование 20-й годовщины терактов за пределами Виндзорского замка британских монархов во время церемонии смены караула прозвучал гимн США.