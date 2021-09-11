Америка помнит и скорбит

К 20-ой годовщине терактов 11 сентября в Нью-Йорке президент США Джо Байден записал телеобращение к соотечественникам, в которм призвал их к единству. Он отметил, что американцы должны бороться и с "темными силами человеческой природы", высвободившимися после терактов, не допустить, чтоб они превратились в ненависть и насилие против сограждан-мусульман.

"Дело в том, что мы наиболее уязвимы в своём самом человечном. В битве за душу Америки единство - наша величайшая сила. Единство не означает, что мы должны верить в то же самое. Но мы должны иметь фундаментальное уважение и веру друг в друга и в наш народ".

Семьи жертв и члены ассоциации "Друзья рейса 93" почтили память 40 пассажиров и экипажа рейса United Airlines, погибших 11 сентября 2001 года, когда угонщики разбили самолет в поле недалеко от Шанксвилла (штат Пенсильвания). Накануне 20-й годовщины терактов были зажжены свечи у стены с именами всех, кто находился на борту. Здесь сейчас возведён Национальный мемориал рейса 93.

Сестра одного из погибших на борту этого самолёта выпустила на месте крушения белоголового орла.

Студенты Университета штата Юта, которые проходят подготовку, чтобы стать офицерами армии США, отдали дань памяти спасателям 11 сентября, пройдя 110 лестничных пролётов в память о пожарных, которые преодолели это расстояние, спасая людей, находившихся во Всемирном торговом центре Нью-Йорка.

Полная история того, как произошло нападение, долгое время оставалась в тайне. Только на прошлой неделе Джо Байден распорядился обнародовать секретные документы расследования ФБР в течение следующих шести месяцев.