Лесные пожары - беспощадная реальность "климатических изменений"

Турция и Греция не могут пока обуздать лесные пожары, ставшие следствием беспрецедентной жары. И хотя пожарным удалось не допустить возгорания на угольной электростанции Миляс в провинции Мугла на юго-западе Турции, еще несколько очагов продолжают полыхать.

За девять дней вызванной масштабными лесными пожарами чрезвычайной ситуации погибли 8 человек, более 850 пострадали, десятки населённых пунктов были эвакуированы, известные на весь мир курорты Антолия и Бодрум опустели.

"Сегодня ситуация лучше, чем вчера, - заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. - Мы остановили дальнейшее распространение огня, благодаря самоотверженным усилиям всех тех, кто нам помогает - в воздухе и на земле".

В тушении пожаров задействовано более 1 100 единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200. Список государств, оказывающих Турции помощь техникой и специалистами, растёт.

По ту сторону Эгейского моря, огонь по-прежнему находится на подступах к Археологическому музею Древней Олимпии, святилищу на полуострове Пелопоннес, где возникли и на протяжении веков проводились Олимпийские игры, другим бесценным для истории человечества памятникам.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис пригласил тех, кто не верит в климатические измнения, приехать в Грецию и убедиться в их беспощадной реальности: "Наша страна столкнулась с беспрецедентным экологическим кризисом... Это - результат чрезмерной жары, которая продолжается уже вторую неделю"...

Всё это время столбик термометра не опускается ниже отметки в 40 градусов по Цельсию. Афины обратились за содействием в Европейский механизм гражданской защиты. К уже оказавшим помощь за последние сутки присоединились Франция, Швеция, Румыния и Швейцария.