Курилы: "Протест не принимается"

Территориальная принадлежность Курильских островов не обсуждается — заявляют российские политики после нового демарша японских властей. В Токио назвали "неприемлимой" поездку российского премьера Михаила Мишустина на Итуруп — один из островов, на которые претендует Япония.

Кацунобу Като, генеральный секретарь кабинета министров Японии:

"Позиция Японии заключается в том, что Япония обладает суверенитетом над четырьмя островами северных территорий. Правительство намерено продолжать попытки разрешить территориальный спор и постоянно проводит переговоры с Россией с основной целью заключить мирный договор".

В Токио выразили официальный протест, вызвав российского посла в МИД. Позже в посольстве заявили, что протест "не принимается". В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что российский премьер посещает те российские территории, которые сочтёт нужным.

Мишустин прибыл на Курилы заявить, среди прочего, о возможном введении на архипелаге свободной таможенной зоны. Глава кабинета предложил и Японии поучаствовать:

"Этот набор мер — беспрецедентный. Это было бы хорошим решением для многих инвесторов, бизнесменов просто активных людей, которые здесь проживают, и это было бы интересно для западных инвесторов, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места и поработать с вами, поскольку, мне кажется, этот специальный режим позволит активизировать здесь экономическую деятельность".

Четыре южных Курильских острова являются предметом территориального спора, из-за которого Москва и Токио до сих пор не заключили мир по итогам Второй мировой войны. Япония называет острова оккупированными "Северными территориями", а в России не признают самого факта спора.