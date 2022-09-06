Япония выразила России протест из-за отмены безвизового посещения Курил

Токио выражает Москве решительный протест в связи с отменой безвизового въезда для граждан Японии при посещении Курильских островов. Россия таким образом разорвала соответствующие соглашения 1991 г., которые называли важным этапом на пути к подписанию мирного договора.

Это крайне несправедливо и абсолютно неприемлемо. Пока никаких уведомлений с российской стороны по этому поводу не поступало. Мы довели нашу позицию до российского правительства и выразили решительный протест. Хирокадзу Мацуно главный секретарь кабинета министров Японии

МИД России анонсировал разрыв соглашений о безвизовом посещении Курил ещё в марте после того, как Япония присоединилась к санкциям против Москвы. В заявлении министерства подчеркивалось, что российская сторона воспринимает введённые Токио ограничения как явно недружественный шаг. В этих условиях Москва отказалась от дальнейших переговоров для заключения мирного соглашения, которое так и не было подписано после завершения Второй мировой войны.