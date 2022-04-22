МИД Японии впервые с 2003 года назвал острова Курильской гряды оккупированной Россией территорией. Такая оценка вошла в ежегодный отчёт ведомства перед правительством под названием «Синяя книга дипломатии». В официальные документы вернулась и формулировка о принадлежности Южных Курил Стране восходящего солнца.

В Москве публикацию таких оценок восприняли как ещё одно препятствие на пути к мирному договору между Россией и Японией.

Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому ряду враждебных действий по отношению к Российской Федерации, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно. Все четыре острова являются неотъемлемой территорией России. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Япония называет своими Северными землями группу островов Хабомаи, а также Кунашир, Шикотан и Итуруп. Их общая площадь составляет около 5 тыс. кв.км., не считая морской экономической зоны. Россия настаивает на том, что Южные Курили стали частью РСФСР по итогам Второй мировой войны.

В январе российский МИД сообщал, что передал Токио проект статей мирного договора. В марте, после того, как Япония присоединилась к санкциям против России, Москва заявила об отказе от продолжения переговоров.