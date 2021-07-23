Олимпийский огонь зажжён

Олимпийская мечта тысяч спортсменов, наконец, сбылась. В Токио стартовала XXXII летняя Олимпиада.

Церемонию открытия увенчали праздничный салют и парад дронов, которые сложили огромную фигуру нашей планеты в небе над Национальным стадионом.

Сохранить единство мира в эти нелёгкие времена и двигаться только вперёд - основной посыл церемонии. О нём напомнил глава МОК Томас Бах, прежде чем японский император Нарухито объявил Олимпиаду открытой.

В масках и на соцдистанции парадом прошли виновники торжества - спортсмены из 206 стран. Среди них и около 60 россиян, вышедшие под флагом ОКР. Знаменосцами российской сборной стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Увидеть воочию скромный, но красочный спектакль, повествующий об истории страны-хозяйки, японской культуре и традициях, смогли только спортсмены, немногие официальные лица и журналисты. Из-за пандемии церемония открытия прошла без зрителей.

Олимпийский огонь зажгла японская теннисистка Наоми Осака.

Но не для всех день открытия Игр стал праздничным. В нескольких сотнях метров от стадиона собралась толпа демонстрантов, требуя отменить главные соревнования четырёхлетия из-за распространения коронавируса.

Филип Крютер, корреcпондент Euronews: _"Внутри Национального стадиона Токио было так же пусто, как и снаружи, во время этой необычной церемонии открытия. Небольшую, но довольно шумную группу протестующих против проведения Олимпийских игр было слышно в огромном пустом пространстве тем немногим допущенным на трибуны - чиновникам и официальным лицам. Жителей Токио попросили не покидать дома, смотреть церемонию по телевизору. Никто из них не сможет лично присутствовать на состязаниях. Это огромное разочарование для всех. Организаторы надеются, что с началом соревнований споры утихнут. Но пока здесь - в принимающем Игры городе - энтузиазм не ощущается". _