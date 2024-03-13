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Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" безопасен - МАГАТЭ

Япония
Япония Авторское право Eugene Hoshiko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетил префектуру Фукусима. Он заявил, что сброс воды в океан с АЭС происходит в соответствии со стандартами безопасности.

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Процесс сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" осуществляется в соответствии со стандартами безопасности. Об этом в ходе визита в Японию заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

С августа прошлого года Япония начала поэтапный сброс в океан очищенной воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1".

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ:"Я уверен в происходящем здесь процессе и очень рассчитываю на то, что диалог с Китаем и другими странами будет конструктивным, и мы сможем предоставить все необходимые гарантии".

После того как правительство Японии инициировало сброс воды с АЭС в океан, Китай, ввел запрет на импорт и переработку японских морепродуктов.

Гроссии попытался заверить Китай и местных рыбаков в том, что сброс воды не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после удара мощного цунам в марте 2011 года.

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