Видео. Жители Японии и туристы дождались цветения сакуры

Куда не бросишь взгляд - весь горизонт окрашен в белый и нежно-розовый. В Японии началось цветение сакуры. Это не просто природное явление, а уникальный феномен японской культуры. Японцы не пропускают такое событие, даже планируют под него отпуска, берут выходные на работе. Для многих это символизирует не только приход весны, но и новые начинания.

Чтобы полюбоваться цветущими декоративными вишнями, в страну едут миллионы туристов. Их наготове ждут местные торговцы, предлагая сувениры, бижутерию, одежду, украшенную изображениями махровых белых цветков. Даже в местных барах в пик сезона готовят специальные вишнёвые коктейли.

После отмены ограничений, связанных с COVID-19, Япония переживает беспрецедентный приток иностранных гостей. Тому отчасти способствовало снижение курса йены.

Как правило, цветение сакуры достигает своего пика в конце марта - самом начале апреля. Но из-за холодной погоды в этом году оно выдалось необычно поздним, и многие туристы так и уехали домой, не успев насладиться впечатляющими сказочными видами цветущих деревьев.