10 лет без Эми Уайнхаус

Необычно яркий, неподражаемый тембр голоса и эксцентричная манера исполнения, самобытность, стремительная карьера, алкогольная и наркотическая зависимость, бурная личная жизнь, публичные скандалы и ранний уход их жизни - 10 лет назад умерла всемирно известная британская певица и автор песен Эми Уайнхаус.

Эми обладала прекрасным пронзительным контральто, а её композиции представляли собой смесь джаза, поп-музыки, соула и (ар эн би) R&B. Кроме того со временем сложился неповторимый даже иконический стиль и образ Эми Уайнхаус - высокая, объемная бабетта с немыслимым начесом, бесконечные стрелки, хрупкое тело, покрытое татуировками, мини-наряды и томный взгляд. Несмотря на то, что таблоиды постоянно обвиняли певицу в отсутствии вкуса, ее стиль вдохновил некоторых модельеров, в том числе Карла Лагерфельда.

Песни, которыми Эми делилась с поклонниками, были ее откровением. Певица выпустила 2 альбома и победила в 5 номинациях премии "Грэмми".

Многие СМИ причислии Эми к так называемому "Клубу 27" - списку музыкантов, значительно повлиявших на становление и развитие музыки и умерших в возрасте 27 лет. Среди них Джимми Хендрикс, Джим Моррисон, Дженис Джоплин и Курт Кобейн.