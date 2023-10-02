В Глазго наркозависимым разрешат принимать запрещённые вещества под присмотром врачей

By Andrew Naughtie, Euronews и AP

Шотландия, где отмечается самый высокий в Европе уровень смертности от передозировок, ищет новые пути решения проблемы.

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В Великобритании наркозависимым разрешат принимать запрещённые препараты под присмотром врачей. Специальная комната для контролируемого потребления наркотиков откроется в шотландском Глазго, где количество смертельных случаев, связанных с передозировками, является самым высоким в Европе.

Правительство Шотландии поддержало идею создания такого помещения, несмотря на то, что по законам королевства о наркотиках хранение многих веществ подпадает под уголовную статью.

Впервые подобное предложение было выдвинуто в 2016 году после вспышки ВИЧ-инфекции в Глазго среди людей, употреблявших инъекционные наркотики в общественных местах.

По словам сторонников проекта, данные более чем 100 подобных учреждений по всему миру, в том числе в Германии и Нидерландах, свидетельствуют о том, что они спасают жизни людей и снижают общие затраты на здравоохранение.

В пункте по предотвращению передозировки стоимостью 2,3 млн фунтов стерлингов (2,53 млн евро) будет работать квалифицированный медицинский персонал. В нём будет создана гигиеничная среда, где люди смогут употреблять наркотики, купленные на чёрном рынке.

Официальные лица подчёркивают, что подобные центры в других странах не поощряют употребление наркотиков и не усугубляют зависимость. Они способствуют снижению вреда и предотвращению передозировки.

Потребителям не разрешается делиться наркотиками с другими людьми, находящимися в центре, а медицинские и социальные работники будут оказывать консультативную помощь и поддержку в вопросах лечения и социального обеспечения.

Кирстен Хорсбург, генеральный директор благотворительной организации Scottish Drugs Forum, заявила в интервью Euronews, что необходимость создания такого центра подтверждается мировой практикой.

"Более безопасные пункты потребления наркотиков должны быть созданы в тех районах, где люди делают себе инъекции в небезопасных местах – на автостоянках, пустырях, в переулках", – отмечает он.

По словам Хорсбурга, потребность в таких пунктах высока и в других городах Великобритании.

"С тех пор, как было предложено создать подобную службу, мы наблюдаем некоторые, как меняется тон СМИ и отношение к этой проблеме в обществе. Это было вызвано рекордными цифрами смертности от приёма наркотиков", – пояснил общественный деятель, добавив, что "морализаторский подход и уголовное преследование не оправдали себя" на протяжении десятилетий.

Хронический кризис

Несмотря на снижение общего уровня смертности в 2022 года, ежегодное число летальных случаев, связанных с наркотиками в Шотландии, резко возросло за последние десять лет.

По европейским меркам, Шотландия – отклонение от нормы.

По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), в Шотландии на миллион человек приходится 248 смертей от наркотиков, что значительно превышает показатели Великобритании в целом (88 на миллион), Финляндии (79 на миллион), Ирландии (73 на миллион) и Швеции (64 на миллион).

У этого общественного явления много причин, но давние и широко распространенные проблемы злоупотребления психоактивными веществами связаны прежде всего с социальной маргинализацией и бедностью.

Многие смертельные случаи, зарегистрированные в Шотландии, связаны с длительным употреблением и зависимостью от инъекционных наркотиков, в отличие от несчастных случаев среди случайных потребителей.

Серьёзной проблемой является также злоупотребление бензодиазепинами со снотворным, седативным и анксиолитическим эффектами. На это вещества, по данным правительства Шотландии, приходились 73% смертей от приёма наркотиков в 2020 году.

"Мотивы употребления бензодиазепинов среди наркозависимых весьма разнообразны и, по имеющимся данным, включают ряд психологических, социальных, экономических и обусловленных предложением факторов", – говорится в правительственном докладе.

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Другие мотивы часто включают "самолечение психических расстройств и неблагоприятных переживаний, приятные эффекты и доступность/простоту получения".

В то время как некоторые страны Европы пошли по пути либерализации законодательства о наркотиках и перевели эту проблему из компетенции правоохранительных органов в сферу общественного здравоохранения, сменявшие друг друга правительства Великобритании придерживались жёсткого подхода.

Несмотря на то, что Шотландия обладает преимуществами автономного управления во многих областях, Эдинбург не может в одностороннем порядке менять наркополитику. Она определяется Лондоном.