Умер английский футболист Бобби Чарльтон

By Euronews

Одному из самых знаменитых футболистов сборной Англии было 86 лет.

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В возрасте 86 лет умер Бобби Чарльтон — один из самых известных английских футболистов.

О смерти спортсмена сообщил клуб "Манчестер-Юнайтед". Он был его нападающим почти два десятилетия.

""Манчестер Юнайтед" скорбит в связи со смертью сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Сэр Бобби был героем для миллионов не только в Манчестере и Великобритании, но и везде, где играют в футбол. Им восхищались как за его безукоризненное спортивное поведение и честь, так и за его выдающиеся качества футболиста. Сэра Бобби всегда будут помнить как гиганта футбола", — говорится в сообщении клуба.

В 1966-м Бобби Чарльтон в составе сборной Англии стал чемпионом мира. В том же году он получил "Золотой мяч" — самую престижную в футболе индивидуальную награду.

Более 47 лет — с 1968 по 2015 год — Бобби Чарльтону принадлежал рекорд по количеству забитых мячей за сборную Англии (49). Он сыграл за национальную команду в 106 матчах.

А с 1973 по 2017 годы ему также принадлежал рекорд по забитым мячам за "Манчестер Юнайтед".