Германия: время объединить усилия

Очистные работы в затопленных районах на западе Германии идут полным ходом, продолжается поиск пропавших без вести.

Между тем в стране набирают обороты дебаты о том, можно ли было предотвратить столь масштабные разрушения. Главный огонь критики направлен в адрес министра внутренних дел, христианского демократа Хорста Зеехофера. В понедельник днем он лично ознакомился с ситуацией на местах, побывав сначала в Северном Рейне-Вестфалии, у плотины Штайнбах, а затем в сильно пострадавшей федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Зеехофер рассматривает критику своего министерства как маневр избирательной кампании.

"Я считаю, - говорит он, - что защита гражданского населения поставлена в Германии очень хорошо. И в этом меня уверяли все мои помощники. Но почивать на лаврах никогда нельзя, всегда нужно думать о том, что ещё можно улучшить. И везде, где мы можем улучшить - в системе оповещения, в оборудовании, в материальных ресурсах, - мы должны это делать".

Оппозиция обвиняет МВД в том, что оно не передало муниципалитетам сведения, полученные им от европейской системы раннего предупреждения Efas и немецкой метеорологической службы, не настояло на решительных действиях. (Ещё в начале прошлой недели оба органа предупредили об обильных и продолжительных осадках).

"Я говорю вам, что в Германии всё работает хорошо. И не исключаю, что надо улучшать некоторые аспекты, в двух-трёх местах что-то изменить. В противном случае это было бы совсем не хорошо. Это также относится к текущей ситуации", - сказал Зеехофер, добавив, что сейчас не время критиковать систему, а нужно объединить все силы для немедленной помощи пострадавшим на местах. Первоочередная задача сейчас, по словам главы МВД, - восстановление, которое обойдётся государственной казне в миллиарды евро.