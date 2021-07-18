Легендарный поезд "Голубой берег" снова возит пассажиров

Поезд "Голубой берег" отправляется с железнодорожного вокзала Марселя и мчится над обрывом, откуда открывается вид на Средиземное море.

Линию собирались закрыть в 2023 году, но, благодаря возросшему интересу к экологичному транспорту, этого не произошло.

Железную дорогу построили рабочие-иммигранты в конце XIX века.

"Линию строили несколько компаний. Они привлекали рабочих из Италии, Португалии, Испании и даже Северной Африки, в частности кабилов из Алжира", — говорит инструктор машинистов и основатель ассоциации "Голос Голубого берега" Эрик Баррон.

23 туннеля и 18 виадуков, проходящих над морем и скалами: стройка была большой и тяжелой. Обвалы, падения строительных лесов и камнепады унесли жизни многих рабочих.

Сто лет спустя региональные власти и железнодорожная компания SNCF вложили в починку линии 46 млн евро. Были отремонтированы 24 километра пути.

"Бухточки здесь и там. Солнце, море — все эти милые клише о средиземноморском побережье. Здесь классно!" — поделился с журналистами один из пассажиров поезда "Голубой берег".

Когда-то местные пейзажи вдохновляли художников Поля Сезанна, Жоржа Брака и Андре Дерена. А сейчас видами могут насладиться полторы тысячи пассажиров в день, которых "Голубой берег" везет по дороге из Марселя в Мирамас.