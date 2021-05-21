Правительство Франции снова запускает ночные поезда

Французское правительство снова запускает ночные поезда. После тр`ёх лет перерыва состав "Париж-Ницца" прибыл в эту пятницу на Центральный вокзал жемчужины Средиземноморья.

Среди его пассажиров был премьер-министр Жан Кастекс. Он рассказал встречавшему его мэру Ниццы Кристиану Эстрози, что в юности часто пользовался ночными поездами. Делегации трёх профсоюзов, которые также ждали его на вокзале, премьер-министр напомнил о государственной программе инвестиций в железные дороги объёмом 6,4 миллиарда евро.

"С тех пор, как я занял этот пост, - сказал Кастекс журналистам, - регионы всегда были в центре моего внимания. Это - Франция завтрашнего дня. Восстановление железнодорожного сообщения между региональными центрами - дань уважения жителям этих территорий".

Раньше проделать путь протяженностью 1080 километров можно было на самолёте, но в рамках экологических обязательств правительство убедило авиакомпании отказаться от перелётов протяжённостью меньше двух часов. Пассажиры поезда "Париж-Ницца" полностью с этим согласны.

"Существует европейское движение, довольно представительное, - говорит Кристиан Дюпар, вице-президент Ассоциации пассажиров железных дорог. - Его цель - сделать ставку на ночные поезда, что связано, конечно, с климатическими проблемами и тем, что поезд - отличная альтернатива самолёту или автомобилю".

"Париж-Ницца" - первое из восстановленных ночных направлений. До конца года должны последовать "Париж-Тарб" и "Париж-Мюнхен-Вена".