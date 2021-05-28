Поезда Deutsche Bahn поедут быстрее

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Компания Deutsche Bahn, основной железнодорожный оператор ФРГ, планирует расширить количество своих высокоскоростных линий. Кроме того, на некоторых маршрутах поезда будут двигаться с более высокой максимальной скоростью.

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Так, будет расширена линия между Гамбургом и Ганновером. То же самое касается линий между Франкфуртом и Мангеймом, Штутгартом и Ульмом.

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Ч лен правления Deutsche Bahn Рональд Пофалла, заявил в интервью медиа-группе Funke , что цель кампании в том, чтобы расширить высокоскоростные линии на 50 процентов с нынешних 1000 километров до 1500 километров. Пофалл сказал, что на это уйдёт, по подсчётам, не менее десяти-двенадцати лет, поскольку инфраструктурные проекты всегда сопровождаются протестами и переговорами.

Сейчс На высокоскоростных линиях Deutsche Bahn поезда могут двигаться со скоростью не менее 250 километров в час. С введением в эксплуатацию новых составов в августе впервые будет достигнута скорость до 265 километров в час. Это должно обеспечить большую пунктуальность на маршрутах Кельн-Рейн / Майн, Геттинген-Ганновер и Мюнхен-Берлин, в частности.

01:12 КОНЕЦ