Эффект "КовиВака": с чем связан ажиотаж вокруг вакцины?

Поступивших доз вакцины "КовиВак" в павильоны "Здоровая Москва" 10 июля снова не хватило на всех желающих привиться именно этим препаратом. Она закончилась в тот же день.

В субботу стало известно, что вакцина "КовиВак", разработанная Федеральным научным центром РАН им. Чумакова, поступила во все 14 павильонов "Здоровая Москва", где привиться может любой желающий без предварительной записи. Но вакцина появилась там в ограниченном количестве — не более 850 доз в каждом. Несмотря на 30-градусную жару за ней выстроились многочасовые очереди.

28 июня запись на вакцинацию от коронавируса "КовиВаком" в Москве была приостановлена в связи с перебоями в поставках. До этого в столице приостанавливалась запись на вакцинацию этим препаратом 22 июня, и тогда он также быстро закончился, однако 25 июня жители Москвы вновь смогли записаться на прививку этой вакциной.

С чем связан ажиотаж вокруг "КовиВака"?

По мнению экспертов, основных причин популярности этой вакцины у населения — три.

Первая связана с бытующим мнением о том, что даже одной дозы "КовиВака" достаточно для выработки необходимого иммунного ответа. Такое мнение высказал главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.

При этом официально вакцинация "КовиВаком" предполагает двукратное внутримышечное введение с интервалом 2 недели.

По словам Терского, потенциально инактивированная вакцина (основана на болезнетворных вирусах, которые убивают с помощью химических реагентов, тепла или радиации, к ней относится "КовиВак") имеет гораздо большее количество антигенов в сравнении с векторными (на основе безопасного вируса, активирующего иммунный ответ, примером является "Спутник V"). Это в условиях стремительных мутаций вируса может стать ключевым фактором.

"Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний", — подчеркнул специалист.

Разработчик "КовиВак" в интервью ТАСС от 2 июня 2021 года сказал, что судить об уровне эффективности вакцины пока рано и призвал дождаться окончания испытаний для оценки эффективности. Третья фаза клинических испытаний, которая должна показать, может ли вакцина предохранять от инфекции, была начата 2 июня 2021 года. Предполагаемая дата окончания испытаний — 30 декабря 2022 года.

Вторая причина "эффекта "КовиВака"" заключается в ее дефиците. Директор института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук считает, что "это старая история: если что-то в дефиците — неважно что, — значит, надо за этим стоять в очереди".

Этого же мнения придерживается Максим Терский, по его словам, вакцины произведено очень мало, поэтому приходится заниматься ее поисками.

Третья причина ажиотажа вокруг "КовиВака", по мнению молекулярного биолога, научного сотрудника МГУ Сергея Харитонова, кроется в том, что при ее создании использовалась старая технология. "Она хорошо знакома жителям России еще с советских времен, поэтому людям "проще принять" такой препарат", — отметил эксперт в интервью "Коммерсанту".

"Ожидается, что иммунный ответ, который дает именно эта вакцина, будет наиболее полный. В случае с другими вакцинами разработчики взяли конкретный белок вируса. Здесь же представлен весь набор белков вирусной частицы, то есть иммунитет сталкивается со всем спектром проявления вируса в организме и в теории должен вырабатывать больше разнообразных антител", — пояснил Харитонов.

Разработанная Центром имени Чумакова "КовиВак" — третья зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, дата ее регистрации — 20 февраля. Среди возможных названий вакцины предлагалось назвать ее "ЧуВак" (Чумаков+вакцина), но в итоге она вышла в оборот под более нейтральным наименованием "КовиВак". Первую в России и в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа прошлого года. Препарат под названием "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи. Второй российской вакциной стал препарат "ЭпиВакКорона" центра "Вектор". Его зарегистрировали осенью 2020 года.