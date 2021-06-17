GlobSec-2021 : о фонде ЕС, "зеленой" экономике и солидарности

Политический ответ на пандемию остается главной темой в европейских столицах с весны 2020 года. Общими усилиями страны разработали программу спасения, превышающую по объему средств знаменитый послевоенный план Маршлала в пять раз. Но достаточно ли сделанного?

Euronews побеседовал об этом с ведущими политиками Австрии, Словакии и Чехии на конференции GlobSec - 2021 в Братиславе.

Саша Вакулина, Euronews: "Начнем с вопроса о Фонде восстановления и устойчивости, вокруг него уже давно ведутся дебаты. Господин канцлер, начнем с вас. Считаете ли вы, что деятельности фонда достаточно, чтобы запустить рост и экономику?"

Себастьян Курц, канцлер Австрии: "Думаю, да, достаточно. Более того, я считаю, что этим и следует ограничиться. Как вы знаете, мы согласны с необходимостью много инвестировать в перезапуск экономики. Но мы бы не согласились на постоянное существование Фонда, этого долгового союза. Мы бы не хотели прибегать к этому механизму снова и снова. Считаю, что Фонд - необходимый инструмент в данный момент, но к подобным решениям не следует возвращаться слишком часто".

Саша Вакулина, Euronews: "Но скептицизма меньше?"

Себастьян Курц, канцлер Австрии: "Да, скептицизма меньше, потому что мы договорились о цифрах. Мы согласовали более широкий пакет, он предусматривает набор важных критериев - верховенство закона в стране-получательнице, например. Мы договорились, что основное внимание будем уделять инвестициям в цифрою и "зеленую" экономику, это сделает наше развитие устойчивее. И последнее важное замечание: мы договорились, что речь идет об общем, но временном инструменте, это не постоянный долговой союз! Для нас это очень важный пункт".

Саша Вакулина, Euronews: "Господин премьер-министр Хегер, а вы что думаете? Достаточны ли принятых мер? И каковы этапы в национальный стратегии Словакии в этот период?"

Эдуард Хегер, премьер-министр Словакии: "Раз мы тратим много госсредств, что увеличивает долг, следует одновременно инвестировать в реформы. Мызнаем: именно реформы позволят оздоровить госфинансы, так что наши действия сегодня должны обязательно сопровождаться преобразованиями. Которые в итоге позволят сократить задолженности и поддержать рост экономики.

Это могут быть пенсионные, налоговые реформы или реформы в сфере образования... все зависит от страны и и ее потребностей. Но учитывать потенциал реформ нужно. Иначе, говоря о пакете для восстановления экономики, получится, что мы тратим деньги и не получаем желаемого результата".

Карел Гавличек, вице-премьер Чехии: "Еще до кризиса мы в Чехии обозначили новые приоритеты, начав инвестировать в исследования, развитие. Таким образом, мы становимся страной будущего.

Мы хотели бы представлять Чехию, продвигать ее не как страну дешевого пива, красивых сельских пейзажей и Карлова моста, но как страну знаний, инноваций, науки и университетов. Карел Гавличек.

И план восстановления, повышения устойчивости основан на этой инновационной стратегии. С нашей точки зрения, этого достаточно".

Саша Вакулина, Euronews: "Мы получили несколько вопросов. Первый касается точки зрения вас, наших гостей, о политической солидарности в Европе в момент проведения экономических реформ!"

Эдуард Хегер, премьер-министр Словакии: "Мы считаем, что люди устали от произошедшего во время пандемии. Они прошли через кризис, и мы, власти, должны были им помочь. Но в ходе общих дебатов не следует забывать, что в мире есть и другие места, где ждут нашей помощи. Я думаю, что солидарность - концепция, которую следует больше развивать в том числе и в национальной политике, на местах.

То, что я вижу в в последние годы и месяцы, это подражание идее "Америка прежде всего". Это - политический эгоизм, с моей точки зрения. Развитым странам очень опасно становиться эгоистами!"

Себастьян Курц, канцлер Австрии: "Я полностью разделяю это видение солидарности в ЕС , думаю, что все страны-члены согласны. Иногда мы забываем, что в рамках Евросоюза мы конкурируем с другими регионами мира, с Китаем, с Соединенными Штатами, многими странами.

Следует избегать превращения Европы в музей с высоким уровнем жизни. Себастьян Курц.

Полагаю, мы должны постоянно напоминать себе, что основой солидарности, государственных инвестиций, более высоких социальных стандартов являются конкурентоспособность и экономический рост. И если мы посмотрим, например, на Великобританию, то в прошлом году у них был очень сильный спад, а в этом году темпы экономического роста составят уже 7%. Возьмите как пример и Китай с его впечатляющим ростом! Мы всегда должны помнить, что путь к солидарности - это индивидуальные и общие успехи всех 27 членов".

Саша Вакулина, Euronews : "Но как найти верный баланс, как добиться успеха и быть максимально конкурентоспособными на мировой арене, не забывая о солидарности? Я говорю о блоке стран ЕС".

Карел Гавличек, вице-премьер Чехии: "Одно другому не противоречит! Вы можете развивать бизнес и одновременно соблюдать социальную ответственность. Таким образом, искать баланс вам придется лишь с с точки зрения экологической устойчивости. Я вижу здесь большой потенциал, потенциал для сотрудничества между странами-членами".

Саша Вакулина, Euronews: "У меня еще один вопрос из зала, от Джейми Прентиса: минимум 37% от общих расходов предназначены для финансирования "зеленого перехода". Правила и контроль очень строгие, как в таком контексте убедиться, что весь процесс не превратится в соблюдение формальностей, как гарантировать, что для перехода к "зеленой" экономике и на практике будет сделано достаточно?"

Эдуард Хегер, премьер-министр Словакии: "Я не думаю, что это все для "галочка". В данном контексте важно - опять же! - во что мы инвестируем. В некоторых странах "зеленая" экономика хорошо развита, там легко вложить указанную сумму. А где-то понадобится тратить даже больше. Я имею в виду Словакию, где мы замешкались и не смогли достаточно достаточно инвестировать в переход от 20 века в 21-й.

И нам пришлось многое переосмыслить, решая, что делать и куда тратить деньги. Мы пошли в направлении сокращения выбросов, нашли решения, например, для семей, которые живут в старых домах с неэкономным потреблением энергии.

Вот в них мы и вкладываем большую. часть этих средств! Мы профинансировали проекты, способствующие сокращению выбросов. Так что лично для меня это не "галочка".

Саша Вакулина, Euronews: "Опрос Европарламента показал: европейцы хотят, чтобы ЕС больше тратил на здравоохранение. Это вполне объяснимо во времена пандемии. А вот в Австрии большинство респондентов выбрали в качестве приоритета изменение климата и защиту окружающей среды. В Чехии - восстановление экономики и новые возможности для бизнеса, в Словакии - занятость и социальные вопросы. Что вы скажете?"

Себастьян Курц, канцлер Австрии: "Я этого не знал, но счастлив, ведь мы это и делаем! Я счастлив, если мой народ доволен. Мы инвестируем более 40% в экологическую трансформацию и чуть более 40% - в цифровую экономику. Это позитивный результат, хотя, думаю, для многих все это еще довольно абстрактно. Не уверен, что в этой области разрыв меду странами-членами столь велик! Но конкретных цифр я не знаю".

Карел Гавличек, вице-премьер Чехии: "Как вы знаете, в Чехии - довольно специфическая экономическая среда, особенно в энергетике. 60% систем центрального отопления страны работают на угле. 45% электроэнергии производится на основе угля. Это значит, что нам предстоит перевести все эти источники в разряд низкоэмиссионных. Это чрезвычайно сложный путь, и мы в самом начале.

Будущее - за возобновляемыми источниками энергии, а также за ядерной энергией. Нам необходима поддержка Европейского Союза, в ближайшие, может быть, 10, 15 лет, особенно в промышленном секторе. Ведь мы - одна из самых индустриально развитых стран Европы, входим в тройку лидеров. И нам придется полностью реформировать промышленный сектор, двигаясь в сторону низких выбросов, технологий, позволяющих меньше загрязнять. То же самое касается и транспорта: 20% выбросов в Чехии сегодня обеспечивает транспортный сектор".

Эдуард Хегер, премьер-министр Словакии: "Мы инвестировали в больницы, в здравоохранение, потому что знали: в этом секторе мы отстаем. Думаю, именно эта тенденция и отражена в опросе. Но мы много вкладываем и в реформ, нацеленные на инновации, в них вложено свыше 600 миллионов, и это - инвестиция в будущее.

Как известно, Словакия - страна промышленная, с сильном автопромом, и мы хотим развивать экономику на этом, так сказать, хребте, с помощью инвестиций, инноваций, как это делают другие члены ЕС. Это хорошая основа для будущего сотрудничества, я с нетерпением жду этого момента. А еще они - отличные соседи и друзья. Вот почему, несмотря на весь этот хаос, мы должны были инвестировать в будущее, это очень важно для Словакии".

Саша Вакулина, Euronews: "У меня для вас еще один опрос. Согласно последним результатам "Евробарометра", 43% европейцев удовлетворены мерами, принятыми национальными правительствами для борьбы с пандемией. 43% - это неплохо. Можно ли сделать еще лучше? Пожалуй, да. Мой вопрос в том, как использовать выделяемые деньги для повышения доверия европейцев к своим национальным правительствам?"

Себастьян Курц, канцлер Австрии: "Я могу говорить только за свою страну. Пандемия нанесла нам сильный удар. Конечно, было ужасно видеть, когда столько людей теряли работу. Около 15% нашего ВВП зависит от туризма, случившееся стало кошмаром для многих регионов Австрии. Но сегодня и эти отрасли уже встают на ноги, туризм возвращается, а люди возобновляют работу. Поэтому я думаю, что в ближайшие месяцы и годы нас ждут очень позитивные события. Замечу, что Фонд восстановления пока находится на стадии планирования. Возможность потратить еще и эти деньги очень поможет!"

Эдуард Хегер, премьер-министр Словакии: "43%. - является ли результат положительным? Или нет? У нас есть то, что есть. Но вообще должно быть лучше".

Саша Вакулина, Euronews: "Стакан наполовину полон или наполовину пуст...?"

Эдуард Хегер, премьер-министр Словакии: "Да, именно так! Главное, что мы не останавливаемся. Как я уже сказал, мы не закончили работу, мы все еще думаем о том, как жить с этим вирусом. Вакцинация крайне важна. Мы знаем, что нам придется прививать всех, весь мир, если мы действительно хотим победить ковид. Но, безусловно, предпринятые усилия улучшают качество жизни в Европе. Так что давайте идти вперед и не сдаваться, без малейших сомнений!"

Вопрос из зала: "Мой вопрос касается условий функционирования фонда. Идет ли речь только о реформах или, учитывая юридический авторитет ЕС в мире, у нас должны быть условия, связанные с верховенством закона, независимостью судебной системы, свободой прессы, правами ЛГБТ и т.д.? Каково ваше мнение?"

Себастьян Курц, канцлер Австрии: "По этому поводу велись большие дебаты, и это один из пунктов, который мы, так называемые "экономные страны", вынесли на обсуждение. Верховенство закона должно быть основой, если член Европейского Союза хочет получить много денег от соседей по ЕС.

И как всегда в Союзе, нам пришлось искать компромисс. Наверное, можно было бы сделать еще больше, но хорошо, что уже договорились о верховенстве закона!"

Эдуард Хегер, премьер-министр Словакии: "Я действительно не вижу причин вносить в список критериев этот пункт. С другой стороны, мы - Европейский Союз, одно из лучших мест для жизни. Это демократическая среда. Для нас верховенство закона - на первом месте, потому что демократия не может существовать в иной среде, только в государстве, где верховенство закона действует в полной мере. Думаю, это фундаментально. Когда точки зрения расходятся, полезно провести дебаты, попытаться понять, что за этим стоит. Но следует также помнить, что ЕС - союз автономных стран, каждая из которых наделена суверенитетом.

В нынешней ситуации в моей стране верховенство закона - основа, на которой мы собираемся развиваться. Да, мы хотим сделать Словакию демократической, устойчивой страной с прочной культурой верховенства закона Эдуард Хегер.

Карел Гавличек, вице-премьер Чехии: "У нас есть возможность, отличная возможность запустить план как общеевропейский, а не только как план национального уровня. Потенциал этого плана, ну, совсем как в бизнесе, в бухотчете: слева пишем активы и цели, справа - затраты и долги".

Вопрос из зала: " Вы много говорили об окружающей среде и инновациях, но хочется услышать больше о ваших планах по решению проблем регионального неравенства, неравенства доходов, а также отраслевого неравенства. Мы знаем, что некоторые секторы в пандемию оказались в выигрыше, например, фармпромышленность, тогда как другие очень просели. Расскажите, что здесь можно сделать?"

Эдуард Хегер, премьер-министр Словакии: "Вопрос о победителях и проигравших, да, эта пандемия определенно оказалась однобокой. Словакия - индустриальная страна, это помогло нам не уйти в минус по всем фронтам. Мы ожидали, что ВВП упадет на 10%, в итоге снижение остановилось на 5%. Говоря о региональных различиях, признаем: да, это проблема. Честно говоря, не думаю, что смогу коротко ответить. И не думаю, что есть какое-то одно короткое решение.

У нас в Словакии проблема существует уже 20 лет, каждое новое правительство боролось за ее решение. И вот спустя два десятка лет мы видим, что она... стала еще больше! Ключ к преодолению, на мой взгляд - в развитии инфраструктуры, образования, в распределении инвестиций по всей стране, в отраслевой специализации. Думаю, это тоже очень важно. Нам нужно двигаться сообща, шаг за шагом".

Себастьян Курц, канцлер Австрии: "Чемпионы кризиса... Думаю, цифровые и технологические компании - определенно в числе победителей. И я думаю, что на европейском, международном уровне нам следует найти оптимальный формат налогообложения этого бизнеса. Конечно, мы постараемся сделать так, чтобы как можно больше людей вернулось на работу. Давайте вложим 700 миллионов евро в маленькую страну с 9-миллионным населением, давайте профинансируем программы переподготовки, особенно те, которое помогают долгосрочным безработным. И так вернем людей в строй!"

Карел Гавличек, вице-премьер Чехии: "Поскольку вы заговорили о безработице, особенно в странах Центральной Европы, то замечу: у нас в Чехии показатель чрезвычайно низок. Наши проигравшие - это торговцы, мелкий сервис. Мы всячески поддерживаем этот сектор, малые и средние предприятия, особенно сферу услуг, рестораны, малых коммерсантов. Но сейчас нам нужно прекратить прямую поддержку и освоить другою - я имею в виду поддержку инвестиций, инноваций, различных банковских механизмов (гарантийные, банковские кредиты).... Надо сделать это, а потом остановиться. Это важно для обеспечения баланса на рынке труда".