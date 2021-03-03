Словакия: единым фронтом в борьбе с вирусом

Спасти жизни, поставить на ноги, вылечить от коронавируса - без сна и отдыха трудятся врачи, медперсонал больницы в Галанте - городе на юго-западе Словакии. Страна переживает резкий рост числа заражений.

В январе это медицинское учреждение, как и многие другие, было преобразовано в ковидный госпиталь. Он принимает инфицированных из населённых пунктов в радиусе 100 километров. Прибывающих так много, что из всех отделений в стандартном режиме работает только педиатрия, остальные - подчинены борьбе с эпидемией COVID-19.

Александра Павловичова, главврач больницы Галанты:

"У нас в штате около 650 работников, 100 - в настоящее время находятся на больничном из-за COVID-19. 70% из них лечили пациентов с коронавирусом".

В больницах не хватает оборудования, а у властей - на него средств. Расходы на модернизацию отделения интенсивной терапии этого госпиталя покрыли средствами из фонда ЕС.

Адам Мадьяр, корреспондент Euronews: "В отделении интенсивной терапии все должны носить защитные костюмы. Медсёстры работают по 12 часов, врачи иногда по 24 часа в этой спецодежде".

В аппаратах искусственной вентиляции лёгких нуждаются все без исключения пациенты этого отделения. Но примерно 60% из них умирают, несмотря на усилия медиков.

В последнюю неделю в Словакии был зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса в мире.

Серьёзные опасения вызывает и то, что снижается средний возраст поступающих в госпиталь больных, сетуют врачи. И каждый день бремя, которое ложится на их плечи, становится всё тяжелее. Выдерживать нагрузку физическую и психологическую медперсоналу всё труднее.

Дагмар Бодакова, глава отделения интенсивной терапии:

"Мы работаем, покуда есть ещё силы. Мы держимся".

"Мы трудимся сообща, подбадриваем друг друга. Если у кого-то плохое настроение, садимся и разговариваем с ним или с ней. В этой сложной ситуации мы работаем как одна команда", - говорит старшая медсестра отделения.

Пусть редко, но случается, что в стенах больницы звучит фортепианная музыка. Когда за инструмент садится один из врачей, чтобы его коллеги смогли хоть на минуту расслабиться, выдохнуть и продолжить борьбу с вирусом.