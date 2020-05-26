Чехия: бизнес в условиях пандемии

В то время, как пандемия нового коронавируса оставляет людей без работы, а офисы - полупустыми, европейские центры по поддержке бизнеса, оказывающие дистанционные услуги многонациональным корпорациям, расширяются.

Цифровая трансформация открыла новые возможности для таких компаний в Чехии. Там почти каждый работающий удаленно бизнес-центр в условиях кризиса продолжал нанимать персонал - в отличие от стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ряд дочерних компаний европейских центров в Азии так и не смогли должным образом наладить дистанционную работу своих сотрудников.

Джонатан Апплтон, директор Ассоциации компаний по оказанию услуг в сфере управления бизнесом Чехии (ABSL): "Большая часть нашего сектора - а это 120 тысяч человек, работающих в центрах по поддержке бизнеса, - и более 90% наших партнеров смогли быстро перевести своих сотрудников на дистанционную работу. Им не пришлось закрывать предприятия или останавливать производство. Они просто сконцентрировались на достижении целей. И это не привело к сокращению нашей деятельности".

Благодаря послаблению ограничительных мер в Чехии стало возможным частичное возвращение сотрудников на рабочие места.

Ивета Чвалова, директор компании SAP Services: "На начальной стадии на работу выйдут 300 человек из более двух тысяч, далее мы постепенно будем увеличивать их число до 50%, поддерживая при этом и дистанционную работу. Часть наших сотрудников спят и видят, как побыстрее вернуться в офисы, в то время как другие говорят, что и дальше, как можно дольше, готовы работать вот так, удаленно".

Петр Оско, замминистра торговли и труда Чешской Республики: "Чешская Республика - очень хорошая страна для ведения бизнеса, а нынешний кризис с пандемией показал, что даже в такой критической ситуации это хорошее место и для его расширения. Чешские центры по поддержке бизнеса дают новый, европейский адрес корпорациям из Азиатско-Тихоокеанского региона, и, мы надеемся, это надолго".

"В этот период неопределенности, когда ожидается глобальный экономический спад после пандемии, частный бизнес может внести свой вклад в стабилизацию и рост экономики Чехии и других стран Центральной и Восточной Европы", - передает из Праги корреспондент Euronews Лука Ровинальти.