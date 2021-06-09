Победы европейских дзюдоистов на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште
В четвёртый день мирового первенства по дзюдо в Будапеште всё внимание было приковано к Кларисс Агбеньену. Четырёхкратная чемпионка мира была воплощением спокойствия и сосредоточенности на татами. На пути к финалу Агбеньену продемонстрировала отличное владение техникой дзюдо: от бросков до удушающих приёмов.
В решающем матче её ждала встреча с Андреей Лески, которая ранее одержала две "чистых победы" и была очень решительно настроена завоевать свой первый титул чемпионки мира.
Но Агбеньену было не остановить:она выполнила один из своих любимых приёмов хара-макикоми, а затем удержала соперницу на татами. Француженка успешно защитила титул и стала пятикратной чемпионкой мира.
Золотую медаль Агбеньену получила из рук Сергея Соловейчика, вице-президента международной федерации дзюдо.
Бронзовые награды также достались европейским дзюдоисткам: голландке Санне Вермеер и сербке Ане Обрадович.
У Матиаса Кассе в Будапеште была очень важная миссия: на прошлом чемпионате мира в Токио он остался вторым, а на этот раз бельгиец был полон решимости завоевать желанный титул. Кассе без труда дошёл до финала в категории до 81 кг, где его соперником сталТато Григалашвили, который тоже был настроен только на победу и не собирался сдаваться без боя.
Уже в дополнительное время Кассе сумел выполнить великолепный бросок, который принёс ему оценку "иппон" и долгожданный титул чемпиона мира.
Награды вручил Моринари Ватанабэ, член международного олимпийского комитета.
Бронзовые медали в этом весе также заработали европейцы: Франк де Вит из Нидерландов и Анри Эгутидзе, выступающий за сборную Португалии.
Четвёртый день чемпионата мира в Будапеште подарил любителям дзюдо множество незабываемых поединков и побед с "иппоном".