Победы европейских дзюдоистов на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште

В четвёртый день мирового первенства по дзюдо в Будапеште всё внимание было приковано к Кларисс Агбеньену. Четырёхкратная чемпионка мира была воплощением спокойствия и сосредоточенности на татами. На пути к финалу Агбеньену продемонстрировала отличное владение техникой дзюдо: от бросков до удушающих приёмов.

В решающем матче её ждала встреча с Андреей Лески, которая ранее одержала две "чистых победы" и была очень решительно настроена завоевать свой первый титул чемпионки мира.

Но Агбеньену было не остановить:она выполнила один из своих любимых приёмов хара-макикоми, а затем удержала соперницу на татами. Француженка успешно защитила титул и стала пятикратной чемпионкой мира.

Золотую медаль Агбеньену получила из рук Сергея Соловейчика, вице-президента международной федерации дзюдо.

Кажется, я ещё до конца не поняла, что произошло. Это был очень сложный год. Я рада, что я приехала сюда и завоевала пятое "золото", второе в Будапеште. Кларисс Агбеньену пятикратная чемпионка мира по дзюдо в весе до 63 кг

Бронзовые награды также достались европейским дзюдоисткам: голландке Санне Вермеер и сербке Ане Обрадович.

У Матиаса Кассе в Будапеште была очень важная миссия: на прошлом чемпионате мира в Токио он остался вторым, а на этот раз бельгиец был полон решимости завоевать желанный титул. Кассе без труда дошёл до финала в категории до 81 кг, где его соперником сталТато Григалашвили, который тоже был настроен только на победу и не собирался сдаваться без боя.

Уже в дополнительное время Кассе сумел выполнить великолепный бросок, который принёс ему оценку "иппон" и долгожданный титул чемпиона мира.

Награды вручил Моринари Ватанабэ, член международного олимпийского комитета.

Конечно, я понимал, что этот титул даст мне понимание того, что я самый сильный дзюдоист в мире. Это была моя цель после чемпионата в Токио, на котором я проиграл в финале. Завоевать "золото" на последнем турнире перед Олимпиадой - это потрясающе. Матиас Кассе чемпион мира по дзюдо в категории до 81 кг

Бронзовые медали в этом весе также заработали европейцы: Франк де Вит из Нидерландов и Анри Эгутидзе, выступающий за сборную Португалии.

Четвёртый день чемпионата мира в Будапеште подарил любителям дзюдо множество незабываемых поединков и побед с "иппоном".