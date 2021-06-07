Абуладзе стал чемпионом мира по дзюдо в Будапеште
В Будапеште стартовал чемпионат мира по дзюдо. После торжественной церемонии открытия в первый день соревнований были разыграны медали в самых лёгких весовых категориях.
Среди женщин особенно отличилась японка Вакана Кога. Чемпионка мира среди юниоров впервые приняла участие во "взрослом" мировом первенстве и сразу дошла до финала.
Однако за золотую медаль Коге предстояло сразиться с подругой по команде Нацуми Цунодой, которая до этого одолела одну из главных претенденток на победу Дистрию Красники. В первых матчах Цунода продемонстрировала прекрасное владение приёмом "рычаг локтя", а в поединке против Красники выполнила два броска томое-наге.
Этот же бросок принёс Цуноде первую оценку "вадза-ари" в бою против Коги. Опытная дзюдоистка была настроена очень решительно, и отличная контратака поставила точку в споре за "золото". Нацуми Цунода завоевала первый титул чемпионки мира в своей карьере.
Награды в категории до 48 кг вручил член МОК бывший президент Венгрии Пал Шмитт.
Яго Абуладзе принёс сборной России первое "золото" чемпионата мира по дзюдо за последние 10 лет. В четвертьфинале россиянин одолел болгарина Янислава Герчева и взял реванш за поражение на первенстве Европы.
В финале Абуладзе ждала встреча с Гусманом Кыргызбаевым из Казахстана,который был в отличной форме и также прекрасно показал себя на чемпионате в Будапеште. Однако в этом поединке верх одержал Абуладзе. Победу россиянину принёс его оригинальный стиль дзюдо.
Долгожданную золотую медаль Абуладзе получил из рук Евгения Куйвашева, губернатора Свердловской области.
Для сборной Испании день тоже был весьма удачным: Хулия Фигероа и Франсиско Гарригос удостоились бронзовых наград.