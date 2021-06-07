Абуладзе стал чемпионом мира по дзюдо в Будапеште

В Будапеште стартовал чемпионат мира по дзюдо. После торжественной церемонии открытия в первый день соревнований были разыграны медали в самых лёгких весовых категориях.

Среди женщин особенно отличилась японка Вакана Кога. Чемпионка мира среди юниоров впервые приняла участие во "взрослом" мировом первенстве и сразу дошла до финала.

Однако за золотую медаль Коге предстояло сразиться с подругой по команде Нацуми Цунодой, которая до этого одолела одну из главных претенденток на победу Дистрию Красники. В первых матчах Цунода продемонстрировала прекрасное владение приёмом "рычаг локтя", а в поединке против Красники выполнила два броска томое-наге.

Этот же бросок принёс Цуноде первую оценку "вадза-ари" в бою против Коги. Опытная дзюдоистка была настроена очень решительно, и отличная контратака поставила точку в споре за "золото". Нацуми Цунода завоевала первый титул чемпионки мира в своей карьере.

Награды в категории до 48 кг вручил член МОК бывший президент Венгрии Пал Шмитт.

Я упустила свой шанс в 2017 году, когда я выступала в весе до 52 кг, и очень рада, что на этот раз мне удалось победить! Нацуми Цунода чемпионка мира по дзюдо в категории до 48 кг

Яго Абуладзе принёс сборной России первое "золото" чемпионата мира по дзюдо за последние 10 лет. В четвертьфинале россиянин одолел болгарина Янислава Герчева и взял реванш за поражение на первенстве Европы.

В финале Абуладзе ждала встреча с Гусманом Кыргызбаевым из Казахстана,который был в отличной форме и также прекрасно показал себя на чемпионате в Будапеште. Однако в этом поединке верх одержал Абуладзе. Победу россиянину принёс его оригинальный стиль дзюдо.

Долгожданную золотую медаль Абуладзе получил из рук Евгения Куйвашева, губернатора Свердловской области.

Неожиданно слышать, что у меня красивая борьба, честно говоря. Все говорят, что она у меня немножко такая, кривая. Я могу разрушить стереотипы, что кавказцы не борятся в партере, я это наработал и у меня это хорошо получается. Яго Абуладзе чемпион мира по дзюдо в весе до 60 кг

Для сборной Испании день тоже был весьма удачным: Хулия Фигероа и Франсиско Гарригос удостоились бронзовых наград.