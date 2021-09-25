Гран-при по дзюдо в Загребе: вторые стали первыми

Во второй день Гран-при по дзюдо в Загребе всё внимание было приковано к Андрее Лески. Серебряная медалистка чемпионата мира на пути к финалу в категории до 63 кг не оставила соперницам ни малейшего шанса на победу.

В финале Лески вышла на татами против Геке Ван Ден Берг из Нидерландов.В последний момент словенская дзюдоистка сумела провести удачную атаку, которая принесла её победу в этом поединке и золотую награду Гран-при.

Мы спросили Лески, как ей удается оставаться спокойной перед важными матчами.

Сегодня я услышала очень хорошую песню и с удовольствием под неё потанцевала, это помогло мне расслабиться. Мне кажется, дело в том, что я стараюсь не давить на себя и это работает. Андреа Лески победительница в весе до 63 кг

Тато Григалашвили, также серебряный призёр чемпионата мира в Будапеште, в каждом матче вплоть до полуфинала побеждал с "иппоном". Грузинского спортсмена было не остановить, он выполнял один мощный бросок за других на радость своим болельщикам и всем любителям дзюдо.

В финальном матче против бразильца Гильерме Шмидта Григалашвили заработал оценку "вадза-ари". Этого было достаточно для победы, и грузинский спортсмен вновь понднялся на верхнюю ступень подиума.

Это второе "золото" Гран-при в моей карьере, я уже знал, каково это - победить на Гран-при. Однако каждый раз, когда я стою на пьедестале и играет гимн Грузии, я думаю, какое это потрясающее ощущение. Тато Григалашвили победитель в весе до 81 кг

Вторую золотую медаль сборной Словении принесла Анка Погачник, выступающая в категории до 70 кг. Она продемонстрировала прекрасное владение приёмами борьбы в партере. Для Погачник это первый титул Гран-при за последние четыре года.

В весе до 73 кг победу праздновал Хидаят Гейдаров. Финальный поединок против Виктора Стерпу получился очень драматичным: ни один из соперников не собирался уступать. Когда Гейдарову, наконец, удалось поставить точку в споре за "золото", он не мог сдержать радости. Бронзовую награду в этой категории завоевал россиянин Махмадбек Махмадбеков.

Хозяева турнира во второй день соревнований в Загребе также порадовали любителей дзюдо зрелищными победами. За этот бросок Доминик Друзета удостоился оценки "иппон".