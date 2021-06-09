Приговор Младичу: справедливость или политика?

Сребреница - небольшой шахтерский город в в Республике Сербской: местные женщины, матери и вдовы убитых здесь в 1995 году мужчин, следили за происходящим в Гааге с экрана.

Накануне суд ООН, преемник Международного трибунала по бывшей Югославии, оставил в силе обвинения против генерала Ратко Младича и подтвердил: бывший лидер боснийских сербов закончит жизнь в тюрьме.

Неджиба Салихович, вдова из Сребреницы, комментирует: "Мы, матери, должны быть рады, ведь это пожизненный приговор. Он должен остаться в тюрьме до конца, так же как я здесь останусь одна до конца моей жизни в ожидании встречи на небе, с сыном, мужем и другими моими близкими".

Эмис Сульягич, директор мемориала геноцида в Сребренице, предлагает смотреть на ситуацию шире: "Я был здесь 11, 12, 13 и до 21 июля 1995 года. Ратко Младич не один убил почти 10 тысяч человек, не один организовал депортацию 30 тысяч за эти три дня".

Суд отклонил апелляцию Младича на приговор, вынесенный ему в 2017, оставив в силе его ответственность и за геноцид в Сребренице. В Сербии многие несогласны с вердиктом.

"Мы считаем его героем. Человеком, который делал, то, что мог в тех условиях. Он был солдатом и офицером своего народа, своей армии, защищал народ. Да, он все делал по максимуму. И только история будет ему судьей", - мнение жителя Белграда.

Еще один мужчина огорчен: "Его следовало оправдать, он это заслужил. Сам факт его нахождения там ужасен. Это - приговор политического суда".

Защита Младича добивалась его оправдания по обвинениям в геноциде и других преступлениях во время войны в бывшей Югославии, считая связь генерала с событиями в Сребренице недоказанной.

Сам Младич говорит, что не приказывал убивать по этническому признаку, а лишь защищал интересы родины в условиях конфликта.