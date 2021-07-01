Соратники Милошевича признаны виновными

Бывшие соратники экс-президента Югославии Слободана Милошевича приговорены судом в Гааге к 12 годам тюрьмы. Йовица Станишич и Франко Симатович в начале 90-х возглавляли югославское управление госбезопасности и спецназ. Они, как решил суд, были виновны в организации преступлений против хорватов и боснийских мусульман в годы войны в бывшей Югославии.

Это - уже повторный судебный процесс над фигурантами: 8 лет назад Станишича и Симатовича оправдали, но по запросу прокурора суда дело направили на доследвоание. Станичиш и Cиматович стали, таким образом, первыми сербскими руководителями с доказанной виной за преступления, совершенные в годы югославского конфликта.

Их бывший шеф, экс-президент Слободан Милошевич, умер в разгар процесса над ним в Гааге в 2006-м. А в июне этого года суд отклонил апелляцию по делу бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича, подтвердив его виновность за массовые убийства мирных жителей