By Euronews

ООН учредила Международный День памяти о геноциде в Сребренице, несмотря на сопротивление сербов

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Генеральная Ассамблея одобрила проект резолюции по геноциду в Сребренице, представленный Боснией и Герцеговиной, Руандой и Германией. Теперь ежегодно будет отмечаться Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице.

Президент Сербии Александр Вучич до последнего сопротивлялся принятию документа. Он заявил журналистам, что Запад "продвигает проект резолюции, чтобы показать неизбежность политического наказания для всех стран с независимой позицией на международной арене".