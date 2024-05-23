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Срочная новость. ООН учредила Международный День памяти о геноциде в Сребренице, несмотря на сопротивление сербов

ООН учредила Международный День памяти о геноциде в Сребренице, несмотря на сопротивление сербов
Авторское право Armin Durgut/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Armin Durgut/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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ООН учредила Международный День памяти о геноциде в Сребренице, несмотря на сопротивление сербов

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Генеральная Ассамблея одобрила проект резолюции по геноциду в Сребренице, представленный Боснией и Герцеговиной, Руандой и Германией. Теперь ежегодно будет отмечаться Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице.

Президент Сербии Александр Вучич до последнего сопротивлялся принятию документа. Он заявил журналистам, что Запад "продвигает проект резолюции, чтобы показать неизбежность политического наказания для всех стран с независимой позицией на международной арене".

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