Германия признала геноцид гереро и нама

Берлин официально признал преступления, совершенные более века назад против коренных народов Намибии во время колониального владычества Германской империи на юго-западе Африки. В период с 1904 по 1908 год войска кайзеровской Германии уничтожили десятки тысяч представителей племен гереро и нама.

Вероника Камаакохр: "Моя бабушка натерпелась от немцев. Сколько лишений, сколько испытаний. Ей пришлось бежать. Она росла среди чужих людей. Ее заставляли говорить на чужом языке. Сейчас мы живем в нищете, из-за того, что они сделали с нами в то время. Теперь мы хотим обрести чуство собственного достоинства, хотим, чтобы нам выплатили компенсации, хотим вернуть свои земли".

Переговоры между властями ФРГ и Намибии, призванные урегулировать разногласия между сторонами, шли более пяти лет.

"Теперь мы официально станем называть эти события тем, чем они являются с сегодняшней точки зрения - геноцидом", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"В свете исторической и моральной ответственности Германии мы будем просить Намибию и потомков жертв о прощении".

На восстановление и развитие Намибии Германия выделит более миллиарда евро. Средства пойдут на улучшение инфраструктуры в сельских районах, системы водоснабжения, профессионального образования.

Джулиан Каньемба, студентка: "Мы говорим о человеческой жизни. Когда погибает один человек, с этим уже ничего не поделаешь. Вернуть утраченную жизнь невозможно ни за какие деньги".

В МИД ФРГ подчеркивают, что признание Германией факта геноцида гереро и нама не дает правовых оснований для требования компенсации и согласованная помощь развитию не имеет никакого отношения к репарациям.