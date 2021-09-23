Геноцид в Намибии: не все согласны с предложением ФРГ

Достигнутое между Германией и Намибией соглашение о геноциде, совершённом в период между 1904 и 1908 годами против гереро и нама, двух основных племён, населяющих африканскую страну, встретило противостояние. Его рассмотрение в Национальном собрании Намибии вызвало бурные дебаты: если документ поддерживается правительством, которое считает его значительным достижением после признания факта геноцида в мае этого года Германией, то финансовая репарация - более 1 млрд евро, предложенная бывшей колонилаьной державой, не устраивает оппозицию.

Эстер Муинджанге, лидер Демократической организаци национального единства:

"Люди говорят, что есть и другие намибийцы, которые пострадали. Это верно, и мы это не отрицаем. Потому что мы знаем, что в этот период немецкой оккупации была война, и уже во время этой войны произошло и нечто конкретное, а именно - геноцид. Поэтому мы отклоняем соглашение или декларацию, потому что они не отвечают потребностям пострадавших сообществ".

Берлин планирует ряд проектов и инициатив по развитию, чтобы компенсировать страдания, причиненные гереро и нама. Но ряд депутатов намибийского парламента считают, что должны быть предприняты шаги и в отношении потомков жертв геноцида.

"Реституция заключается, по крайней мере, в возвращении человека к тому положению, которое он мог бы иметь, если бы не было геноцида. Как компенсировапть то, что они потеряли? Это вопрос земли, вопрос движимого и недвижимого имущества, вопрос идентичности и культуры".

Германия официально признала геноцидом истребление немецкими колониальными войсками племен гереро и нама в 194-198 годах.

начале 20 века. Многие на территории сегодняшней Намибии и принесет потомкам жертв извинения.

Десятки тысяч намибийцев были истреблены немецкими колонилаьными войсками в период между 1904 и 1908 годами. Многие

Многие историки называют истребление десятков тысяч намибийцев немецкими поселенцами в 1904-1908 годах "первым геноцидом XX века", предшествовавшим геноциду армян в Османской империи.