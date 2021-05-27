Совет Безопасности ООН обсудил действия Минска

Три постоянных члена Совета Безопасности ООН - США, Франция и Великобритания, к которым присоединились Ирландия, Норвегия, Бельгия, Германия и Эстония, осудили инцидент с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси, назвав случившееся "угрозой европейской безопасности".

В коммюнике было выдвинуто требование провести всестороннее расследование, которое возглавит Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Свен Юргенсон, постпред Эстонии при ООН: "Мы продолжим усиливать давление на официальный Минск, в том числе и с помощью ограничительных мер, с тем, чтобы власти этой страны понесли ответственность за случившееся. Мы осуждаем подобные действия, которые направлены на то, чтобы удушить свободу слова".

С вечера понедельника небо Беларуси закрыто для европейских авиаперевозчиков, в свою очередь, авиакомпании республики лишены возможности пользоваться аэродромами, расположенными на территории Евросоюза. Эти решения были приняты на саммите 27 стран-членов ЕС единогласно.

На борту самолета, совершавшего рейс по маршруту Афины - Вильнюс, находились два оппозиционных журналиста - гражданин Беларуси Роман Протасевич и его подруга, гражданка России Софья Сапега. Оба были задержаны и взяты под стражу, и обоим суд определил в качестве меры пресечения арест - пока на два месяца.

Европейцы упрекают Россию в поддержке действий официального Минска.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: "Есть ли тут основания для открытия расследования, кроме как с точки зрения безопасности на воздушном транспорте, привнося в контекст политику в чистом виде?".

Выступивший накануне президент Беларуси заявил, что решение об экстренной посадке принимал не он, а командир воздушного судна, которому наземные диспетчерские службы сообщили о возможном минировании лайнера.