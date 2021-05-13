В Бюзуме встречают туристов по новым правилам

Курортный город Бюзум в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн принимает туристов. В этом регионе действуют четыре программы, в рамках которых власти Германии проверяют готовность туротрасли к работе в новых условиях. На днях правительство ФРГ смягчило карантинные правила при въезде из-за границы.

Директор департамента туризма и маркетинга гоорда Бюзум Олаф Раффел говорит: "У сотрудников вновь есть работа. Компании наконец-то могут заработать деньги после долгих месяцев локдауна. И наши гости тоже могут вздохнуть с облегчением. Мы принимаем туристов и видим, как они рады".

Программа предусматривает соблюдение санитарных мер, в частности, это обязательное ношение масок в общественных местах. Главная пешеходная улица поделена на полосы движения. Вводится также строгая система тестирования на коронавирус. Туристам необходимо предоставить два отрицательных результата — чтобы попасть в Бюзум и сразу после заселения. В течении отпуска необходимо сдавать тест, а результаты будет контролировать специальный отдел в университетской клинике.

Профессор Ян Рупп объясняет: "Риск заражения относительное высокий. Сегодня в земле Шлезвиг-Гольштейн наблюдается низкий уровень заболеваемости, но теперь к нам могут приезжать туристы из регионов ФРГ, где этот показатель гораздо выше".

На этой неделе здесь были зарезервированы почти все доступные места размещения. Около 600 компания возобновили работу, включая гостиницы и кемпинги, бары, рестораны и музеи.

"Мы несколько месяцев не могли принимать гостей в нашем кемпинге. Мы рады, что можем снова работать, конечно, нужно было приложить для этого много усилий, например, пришлось организовать 300 тестов для гостей кемпинга. Но пока все складывается замечательно", — говорит Оле Калке.

Сотрудники музея Phänomania рассказывают:

"Мы просто рады видеть как жизнь возвращается в наш музей, да и вообще повсюду".

"Пандемия коронавируса, конечно, принесла с собой огромные финансовые проблемы. Помощь государства нас поддержала, но это нельзя сравнить с возможностью зарабатывать деньги самостоятельно".

Германия не стала исключением в том что касается влияния пандемии коронавируса на сферу туризма. В марте число бронирований было на 72% ниже по сравнению с прошлым годом. Но такие проекты могут стать сигналом надежды для индустрии. Вместе с тем министр здравоохранения Йенс Шпан предупредил региональные власти, что ограничения нужно ослаблять постепенно. Спешка может перечеркнуть все достижения", — передает из Бюзума корреспондент Euronews Кейт Брэди.