Пора ли Кремлю праздновать победу над Навальным? | #Куб

Одна из крупнейших политических организаций в России официально прекращает своё существование. За считанные месяцы до парламентских выборов сторонники Алексея Навального объявили о роспуске сети региональных штабов — после обвинений в экстремизме и под угрозой уголовного преследования активистов.

Сеть штабов стала, кажется, личным врагом Путина. И третий удар, увы, оказался смертельным. Сохранение ее работы в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Леонид Волков координатор «Команды Навального»

Координатор «Команды Навального» Леонид Волков настаивает на том, что это начало нового этапа для региональной политики в России. Он ожидает, что активисты «в свободном плавании» будут работать в независимых общественно-политических движениях без прямой поддержки сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией.

Конец

Оппоненты Навального предвкушают конец политической деятельности основателя ФБК и его команды. Они уверены, что поводов для оптимизма у сторонников политика остаётся всё меньше, улыбаться им всё труднее,

Закрытие штабов, — как пишет Илья Ремесло, «одним росчерком пера», — стало свидетельством провала этого проекта. «Гремит лишь то, что пусто изнутри», — рассуждает юрист.

Запрет на деятельность

Закрытию штабов Навального предшествовало решение суда, который запретил этому движению, а также ФБК и представителям проекта «Умное голосование» вести политическую деятельность. Это обеспечительная мера в рамках разбирательства о признании этих организаций экстремистскими.

Сценарист и писатель Олег Козырев называет ФБК «первым в России народным НКО». Он напоминает, что работа над фондом начиналась с популярного блога Навального в Живом журнале, и подчеркивает личную роль политика в развитии организации.

Штабы Навального экономист Максим Миронов представляет как самую мощную политическую партию, созданную за последние 25 лет в России. При этом, по мнению Миронова, Владимир Путин не заинтересован в уничтожении этого движения. «Навальный обещал ему и его семье неприкосновенность. Недовольство народа никуда не денется. Не факт, что другие политики будут такие же травоядные по отношению к Путину», — пишет Миронов.

Навальный больше не главный оппозиционер

Насколько серьёзным ударом по оппозиции станет закрытие штабов Навального, в интервью Euronews рассказал политолог Дмитрий Орешкин:

«Без центра, который консолидирует, организует, снабжает контентом, программным продуктом свои региональные центры, им будет функционировать тяжело. А если они и будут функционировать, то они будут какими-то местными политическими активистами, если они вообще сохранятся.

Главное, что у них не будет централизованного финансирования, а у нас всё-таки вся политика и вся общественная жизнь замкнута на центральную структуру. Центральная структура благополучно уничтожена. Так что, конечно, это очень серьёзный удар, и вообще Навального втаптывают в реку по имени Лета, безжалостно. Это значит, что он действительно серьёзный оппонент, что он вызывает остервенение у своих противников, и против него используют все средства, которые можно использовать, и все средства считаются хороши.

Реальная оппозиция должна быть уничтожена, с точки зрения Кремля. Соответственно, остаётся одна вакантная позиция для людей, которые не принимают эту модель, — уходить в то, что в советские времена называлось "диссидентура". У диссидентов не было шансов, как у нормальной оппозиции, быть избранными в какой-то Верховный совет, сформировать какую-то партию. Всё это было запрещено. Они могли только, жертвуя собой, высказывать своё моральное несогласие, не предлагая какой-то альтернативной модели, не тестируя её для населения.

Путинский режим уничтожает вместе с отечественной моделью разделения властей, вместе, в значительной степени, с российской государственностью, и понятие оппозиции. Оно постепенно начинает заменяться диссидентурой. Навальный у нас теперь не главный оппозиционер, а главный диссидент».

Что означает закрытие штабов Навального? Такой опрос мы запустили в социальных сетях. В первые часы голосования большинство ответило, что это победа Кремля, а не умный ход оппозиции. А что думаете вы?

Голосуйте, делитесь своим мнением на наших страницах в соцсетях, на сайте ru.euronews.com. Подписывайтесь на нас в YouTube и следите за «Кубом»!