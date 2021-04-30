Глава "Команды 29" адвокат Иван Павлов, представляющий интересы ФБК, задержан - правозащитники

Глава "Команды 29" адвокат Иван Павлов, представляющий интересы Фонда борьбы с коррупцией, задержан после обыска в его гостиничном номере (первые сообщения были об обыске в его квартире). Об этом сообщает пресс-служба правозащитного объединения "Команда 29". Чуть позже "Команда 29" сообщила, что Павлов был задержан по делу о разглашении данных предварительного расследования.

"Команда 29" - это правозащитная неформальная группа, которая специализируется на защите людей по делам о госизмене и экстремизме. В частности, Иван Павлов также представляет интересы экс-советника Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан.

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