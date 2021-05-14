Чего ждать от арабо-израильского обострения? | #Куб

Вой сирен и взрывы — такой запомнится эта неделя многим жителям Израиля и сектора Газа. ХАМАС запустил в сторону израильских городов сотни ракет, некоторые из которых смогли пробить систему противоракетной обороны «Железный купол». Армия Израиля нанесла удары по палестинским территориям — по словам военных, по позициям террористов.

Как можно прекратить это противостояние и чем может закончиться конфликт, — разбираемся в «Кубе».

Выгодная война

«В Палестинской автономии власть контролируют люди, которые отлично зарабатывают на войне», — объясняет происходящее экономист и политолог Андрей Мовчан. Он сам подчеркивает, что сочувствует Израилю в этом противостоянии.

Я всё понимаю, в том числе, что: - Всё сложно (а где просто?); - Я не могу быть беспристрастным (конечно не могу, а кто... Posted by Andrei Movchan on Wednesday, May 12, 2021

По словам Мовчана, власти автономии «пользуются хаосом чтобы делать деньги» на гуманитарной и спонсорской помощи, на участии в нелегальном бизнесе, на международных террористических операциях и т. п. «Если вдруг Израиль попытается сделать шаг в сторону "двух государств для двух народов", они начнут войну не на жизнь, а на смерть», — рассуждает Мовчан.

Отношения зашли в тупик

Эксперт аналитического центра Chatham House Йосси Мекельберг считает, что Израиль загнал сторонников палестинского государства в безвыходное положение:

«В конце концов главная причина происходящего — это тупик в отношениях между Израилем и палестинцами, тупик, в котором оказался мирный процесс, ощущение безнадёжности у палестинцев, закрепление оккупации, разделение Газы и Западного берега.

Если кто-то предполагает, что решением будет создание двух государств, то надо будет удостовериться в жизнеспособности не только еврейского государства, Израиля, но и палестинского. А Израиль забирает всё больше земель, будь то на Западном берегу или в Иерусалиме. Особенно это заметно в Иерусалиме, где происходит попытка объединить все еврейские районы вокруг города, чтобы там никогда не могло быть палестинской столицы. Это серьёзная проблема и это становится реальным препятствием для мирного урегулирования».

Угроза гражданской войны

Когда ЦАХАЛ объявил о готовности к наземной операции в секторе Газа, некоторые аналитики заговорили об угрозе гражданской войны между евреями и арабами, живущими в Израиле. Программный директор по Ближнему Востоку и Северной Африке в Международной кризисной группе Йост Хилтерманн считает, что этим может обернуться негативный сценарий развития противостояния:

«В случае значительных потерь среди гражданского населения, особенно со стороны Израиля, можно ожидать более массивного израильского военного ответа, что очевидно обернётся многими жертвами. Могут быть новые взрывы, — причём я имею в виду не бомбы, а народную борьбу между разными группами смешанных городов в Израиле.

Не хочется говорить о гражданской войне, но это всё больше напоминает первые признаки того, что однажды может стать гражданским конфликтом, и это конечно очень тревожно».

Израильский политолог Арик Эльман не считает реальной угрозу массового выступления арабов против евреев даже в случае военной операции в секторе Газа:

«Я на самом деле думаю, что расширение боевых действий в секторе Газа приведет к стабилизации ситуации на внутреннем фронте в рамках уже начавшегося усиления присутствия сил безопасности в проблемных районах. В Израиле 20% населения арабы, подавляющее большинство из них не принимает участия в этих беспорядках. Речь идет о тысячах участников действительно по всей стране, в основном это люди в возрасте до 20-25 лет. И это вне всякого сомнения крайне опасная и неприятная динамика.

Отношения между евреями и арабами в долгосрочной перспективе, конечно, отброшены на много лет назад. Многие евреи в Израиле питали надежды на фоне соглашений Авраама и показателей различных опросов общественного мнения, которые говорили о том, что очень многие израильские арабы хотят интегрироваться, хотят быть частью общих усилий по строительству общего государства и улучшению уровня жизни... Всё это сейчас выглядит как радужный сон.

Тем не менее, надо подчеркнуть: это далеко не какое-то массированное восстание, не массовые выступления всего израильского арабского населения. Речь идет об очень узкой категории этого населения которая действует в соответствии с очень специфической мотивацией. Большинство арабского населения эти выступления не охватывают, тем не менее, как обычно бывает в таких случаях, они испытают последствия на себе».

Между Западом и Востоком

В нынешнем противостоянии, по мнению Арика Эльмана, отражается то, что еврейское государство не решило вопрос об отношении к арабскому меньшинству и не сформировало национальную политику:

«У евреев было много опыта и знаний которые они применили создавая свое государство. Одного не было. Евреи не были титульной нацией, евреи не имели политического опыта работы с национальными меньшинствами, поэтому, в значительной степени, в течение большей части существования государства Израиль вопрос был пущен на самотек.

Государство не думало всерьез о том, как эти отношения должны строиться, каково место израильских арабов. Как относиться к ним: как к этническому, религиозному коллективу или наоборот делать акцент на индивидуальную интеграцию, пытаясь этот коллектив ассимилировать? Надо ли позволять ему сохраняться в том состоянии, в котором он возник по итогам Войны за независимость?

Никто не продумал этот вопрос, например, когда на прилегающих к Израилю территориях возникла впервые Палестинская автономия: как это скажется на настроениях израильских арабов? Когда Ливан на северной границе оказался под контролем Хезболлы, когда ХАМАС установил власть в Газе — как это скажется на настроениях израильских арабов?

Понятно что израильские арабы с точки зрения религиозной, языковой ментальной находятся в гораздо более широком информационном пространстве Ближнего Востока, чем евреи. Эта ситуация сейчас начинает меняться по следам соглашений Авраама когда израильтяне вдруг обнаружили себя в гораздо более широком региональном добрососедских окружении. Но мы, израильские евреи, видим себя, конечно, больше частью Запада, чем Ближнего Востока».

Защита интересов или терроризм?

Группировка ХАМАС называет ракетные обстрелы Израиля ответом на «агрессию против священного города» Иерусалима. Израиль расценивает это как терроризм. А как происходящее на Ближнем Востоке воспринимаете вы?

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