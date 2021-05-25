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Россия

ГД расширяет запрет на доступ к выборам "экстремистов"

 Euronews
Зал заседаний Госдумы РФ
Зал заседаний Госдумы РФ   -   Авторское право  AP/The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation
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Госдума поддержала во втором основном чтении законопроект, который вводит временный запрет избираться для руководителей организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, а также для лиц, причастных к таким организациям. Теперь ограничения должны будут распространяться на выборы всех уровней и коснутся в том числе тех, кто оказывал поддержку организациями ещё до их запрета.

Ранее сенатор Андрей Клишас отмечал, что запрет не будет иметь обратной силы и не коснется тех, кто принимал участие в работе экстремистских организаций до их признания таковыми, а также тех, кто помогал организации в работе, "не подпадающей под признаки экстремизма или терроризма". В тексте документа говорится о том, что запрет не распространяется на периоды, когда организация не занималась "экстремистской деятельностью".

Накануне комитет Госдумы одобрил поправку о запрете участия причастных к экстремизму в выборах всех уровней. В изначальной редакции законопроекта говорилось лишь об участии в парламентских выборах. Предполагается, что учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций. Сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, - в течение трех лет.

Законопроект был внесен в Госдуму в начале мая группой депутатов, среди которых глава комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия"). В первом чтении инициатива устанавливала временный запрет для руководителей, сотрудников и членов экстремистских организаций, а также для причастных к ним лиц, избираться депутатами Госдумы.

Об инициативе стало известно вскоре после запрета деятельности Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и Штабов Алексея Навального. Прокуратура через суд добивается признания их экстремистскими организациями. Соратники Навального и правозащитники рассматривают законопроект о выборах как удар по оппонентам Владимира Путина и попытку обрушить последние возможности для легитимного участия т.н. "внесистемной оппозиции" в государственных институтах.