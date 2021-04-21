Зеленский пригласил Путина в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимира Путина встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Соответствующую инициативу он озвучил в обращении по ситуации с безопасностью в стране.

Зеленский сообщил, что Киев обеспокоен перемещением российских войск около украинских границ, добавив, что его страна не хочет войны, но готова к ней.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Однажды президент России сказал: "Если драка неизбежна, нужно бить первым". Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней, и что в отличие от драки в войне проигрывают все стороны. Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Россия утверждает, что не принимает участия во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. Вместе с тем Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не бросит жителей Донбасса, "несмотря ни на что". Ответственность за нынешнее обострение Москва возлагает на Киев.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ: "Военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается сложной. Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России. Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе".

Владимир Зеленский заявляет, что Украина не боится России, так как имеет поддержку других государств. На этом фоне он подписал закон о призыве украинцев на военную службу в особый период. Теперь в случае обострения ситуации в Донбассе армию за сутки можно будет укомплектовать резервистами без объявления мобилизации.