Срочная новость
This content is not available in your region

Украина

Зеленский пригласил Путина в Донбасс

 Вероника Доваль
euronews_icons_loading
Зеленский пригласил Путина в Донбасс
Авторское право  Ian Langsdon/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимира Путина встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Соответствующую инициативу он озвучил в обращении по ситуации с безопасностью в стране.

Зеленский сообщил, что Киев обеспокоен перемещением российских войск около украинских границ, добавив, что его страна не хочет войны, но готова к ней.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Однажды президент России сказал: "Если драка неизбежна, нужно бить первым". Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней, и что в отличие от драки в войне проигрывают все стороны. Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Россия утверждает, что не принимает участия во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. Вместе с тем Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не бросит жителей Донбасса, "несмотря ни на что". Ответственность за нынешнее обострение Москва возлагает на Киев.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ: "Военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается сложной. Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России. Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе".

Владимир Зеленский заявляет, что Украина не боится России, так как имеет поддержку других государств. На этом фоне он подписал закон о призыве украинцев на военную службу в особый период. Теперь в случае обострения ситуации в Донбассе армию за сутки можно будет укомплектовать резервистами без объявления мобилизации.