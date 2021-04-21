Ответ Москвы на ультиматум Праги

Чехия требует вернуть до полудня четверга 20 сотрудников свого посольства, вынужденных покинуть Москву в ответ на высылку российских дипломаитов из Праги. В противном случае чешские власти грозят выслать дополнительно и других сотрудников дипмиссии РФ, чтобы, по их словам, привести штаты обоих посольств в паритетное соответствие. МИД Чехии говорит, что высылка его дипломатов практически парализовала работу посольства, в котором осталось лишь 5 сотрудников и 19 технических служащих, в то время как в посольстве России в Праге 27 сотрудников и 67 служащих.

"Чешско-российские отношения вступили в чрезвычайно сложную стадию. Ни один министр иностранных дел не может быть доволен этим. Однако это не вина Чехии: мы приняли решение как суверенное государство и действовали решительно", - заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек.

На вопрос о том, собрается ли Москва рассматривать требование Праги, прдеставитель Кремля Дмитрий Песков ответил:

"Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований".

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых чешские власти сочли причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим были высланы 18 российских дипломатов, а "Росатом" был исключён из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии.