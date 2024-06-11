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Встреча глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде

Министры иностранных дел стран БРИКС на встрече в Нижнем Новгороде
Министры иностранных дел стран БРИКС на встрече в Нижнем Новгороде Авторское право Roman Yarovitsin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Roman Yarovitsin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Совещание министров иностранных дел государств БРИКС стартовало в Нижнем Новгороде. Это первая встреча на таком уровне после расширения объединения в январе 2024 года

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Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС стартовала в понедельник в российском Нижнем Новгороде. Она началась с минуты молчания в память о покойном президенте Ирана Ибрагиме Раиси, который погиб в результате катастрофы вертолета в прошлом месяце.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери поблагодарил Россию за выраженные в связи с этим соболезнования. А глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что Москва ценит приверженность Ирана преемственности отношений между двумя странами и неизменное стремление к развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.

БРИКС - первоначально межгосударственное объединение пяти государств Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки - в январе этого года расширилось до девяти участников. Это их первая встреча в таком составе. К БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран и Объединённые арабские эмираты, а приглашенная к вступлению Аргентина отказалась после прихода к власти Хавьера Милея.

Еще около 40 стран заинтересованы в сотрудничестве с БРИКС в различных форматах, около 20 из них официально обратились с просьбой о приёме.

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