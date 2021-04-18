Скандал между Москвой и Прагой

Полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова "в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями".

Между тем в Москве назвали продолжением серии антироссийских акций высылку 18 сотрудников посольства РФ и обещают принять конкретные ответные шаги. МИД РФ выразил Праге протест. В заявлении ведомства говорится о стремлении Чехии угодить США. В МИД вызван посол Чехии в РФ.

В Праге утверждают, что выслали сотрудников разведки, работавших под дипломатическим прикрытием и заявляют о причастности российских спецслужб ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Комментирует Якуб Янда, директор центра политики безопасности European Values: "По данным полиции и разведывательных служб Чехии два офицера ГРУ приняли участие в нападении, жертвами которого стали двое граждан Чехии, сотни людей были эвакуированы из-за взрывов. Поэтому данное нападение со стороны России стало самым масштабным на территории Чехии с момента ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году".

У здания посольства РФ в Праге прошла акция протеста, организованная гражданской инициативной группой "Миллион мгновений". Активисты принесли с собой плакаты и транспаранты с надписями, оскорбительными для российских властей, а также выступающего за развитие добрососедских связей с Россией президента Чехии Милоша Земана. Между противниками и сторонниками России произошла стычка.

Власти Великобритании обвиняют Петрова и Боширова в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым вещество "Новичок" в английском городе Солсбери. Спецслужбы Чехии считают, что Петров и Боширов в октябре 2014 года побывали на территории склада боеприпасов на востоке Чехии, где на следующий день произошел взрыв, премьер-министр Чехии пообещал в ближайшее время рассекретить материалы по этому делу.