Радиоэлектронная борьба: "информация — единственный способ победить в этой войне"

By Euronews

Радиоперехваты - старая тактика, ставшая особенно важной в условиях неравенства сил. Украинская армия увеличила расходы на технологии.

РЕКЛАМА

После двух лет войны, испытывая острую нехватку боеприпасов и живой силы, украинские силы все чаще прибегают к старой тактике — разведданным, полученным с помощью радиоперехватов. Расшифровывая полученные таким образом сообщения противника, они пытаются использовать эту информацию для спасения жизней.

"Черкес", командир разведотряда:

"У России больше войск. В любом случае у них больше людей или больше "мяса", чтобы броситься вперед. У нас не так много людей, и мы должны понимать, где русские собираются атаковать в следующий раз, потому что нам нужны наши резервы именно там".

Новый главнокомандующий украинской армией генерал Александр Сырский подчеркнул важность радиоэлектронной борьбы, а министерство обороны страны увеличило расходы на технологии и на стоящих за ними сотрудников.

"Михасс", боец разведотряда:

"Есть информация о прибытии новой (российской) техники, о прибытии новых боеприпасов, о прибытии новых заправочных станций, о прибытии новых пленных на передовую. Если пленные придут, мы знаем, что скоро будет штурм".

Большинство членов этого подразделения радиоэлектронной борьбы - добровольцы. Они понимают, что ставки очень высоки именно сейчас, когда появляются признаки того, что поддержка со стороны западных союзников менее надежна.

"Маяк", боец разведотряда:

"Эта информация — единственный способ победить в этой войне. Потому что любые гаубицы, которые нам дали Соединенные Штаты, любые «Штормовые тени» или другие ракеты, которые дают нам Франция, Великобритания и Германия, будут бесполезны, если они не будут знать, куда им следует бить".