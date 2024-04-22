By Euronews

Глава военной разведки Израиля подал в отставку, взяв на себя часть ответственности за внезапную атаку ХАМАС 7 октября

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Глава израильской военной разведки АМАН генерал-майор Аарон Халива подал в отставку в связи с провалом работы его ведомства во всем, что касается атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

"Начальник управления военной разведки генерал-майор Аарон Халива по согласованию с начальником штаба подал в отставку ввиду его ответственности за события 7 октября как главы разведуправления", - говорится в заявлении службы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил это решение, Халива завершит свою работу в Армии обороны Израиля после того, как будет назначен преемник.

Халива объявил, что берет на себя часть ответственности за внезапную атаку террористов, через полторы недели после начала войны. Тогда он сказал: "Мы не справились с возложенной на нас главной задачей, и я, как глава военной разведки, несу полную ответственность за этот провал".

Аарон Халива стал первым высокопоставленным израильским деятелем, ушедшим в отставку из-за атаки ХАМАС, в результате которой погибли около 1200 человек, в основном гражданские лица, солдаты и иностранные граждане. Около 250 человек были взяты в плен. Началась война Израиля против ХАМАС в Газе.

Ответственность за провал 7 октября также на себя брал глава Службы общей безопасности Израиля ШАБАК Ронен Бар. Ожидается, что он уйдет в отставку после окончания операции в Газе.