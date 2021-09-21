В "деле Скрипалей" появился новичок

Россия решительно осуждает все попытки Лондона переложить на Москву ответственность по делу о предполагаемом отравлении Скрипалей — в связи с тем, что в истории появился новый фигурант. Российское руководство настаивает на объективном и непредвзятом расследовании произошедшего и вновь требует обеспечить консульский доступ к пострадавшим российским гражданам.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:

"Руководство Соединённого Королевства продолжает использовать "дело Скрипалей" в качестве инструмента давления на нашу страну, подогревая антироссийские настроения в британском обществе и выстраивая русофобскую концепцию ,которая потом опускается в СМИ Британии. <...> Россия, как и прежде, настроена на установление истины. <...> Мы будем продолжать требовать от властей Британии исчерпывающей официальной информации, а также выполнения своих международно-правовых обязательств".

Ранее в деле об отравлении Скрипалей появился новичок — третий подозреваемый. Скотланд-Ярд заявил, что предъявляет обвинения россиянину Денису Сергееву, также известному как Сергей Федотов. Следствие называет его высокопоставленным офицером российской военной разведки — в звании генерал-майора — и сообщником уже известных Александра Мишкина и Анатолия Чепиги — они же Александр Петров и Руслан Боширов. В Лондоне заявили, что координатор прибыл в Великобританию за несколько дней до операции, встречался в британской столице с Петровым и Бошировым, а в день предполагаемого отравления остался в Лондоне.