"Хитрые итальянцы": в России ответили на просьбу разрешить ввоз пармезана

Посол Италии в России Паскуале Терраччано назвал "технической ошибкой" попадание сыра пармезана под контрсанкции России против свежих продуктов и попросил снять ограничения. Об этом дипломат сказал в интервью журналу Forbes.

По словам итальянского посла, пармезан не подпадает под определение свежий молочный продукт, так как сыр вызревает годами, и в нем не содержится лактозы.

"Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы. Сейчас Роспотребнадзор изучает этот вопрос", — сказал Турраччано.

При этом, как выразился посол, Италия не просит о снятии контрсанкций со стороны России, поскольку понимают, "что они должны быть симметричным ответом на санкции".

"Мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена. Это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения", — добавил Паскуале Терраччано.

"Хитрые итальянцы"

В ответ на просьбу посла Италии российские сыровары попросили правительство несколько лет не импортировать итальянский пармезан в страну. Первый зампред Комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты РФ, фермер Олег Сирота объяснил, почему итальянский аргумент о безлактозном сыре — "вообще не аргумент":

"Конечно, очень смешная ситуация. Хитрые итальянцы требуют снятия санкций, потому что сыр якобы безлактозный, но они немножко лукавят, потому что любой сыр, который пролежал в погребе больше шести недель, становится практически безлактозным, и его можно есть людям, у которых непереносимость лактозы. Это знают абсолютно все, кто занимается переработкой молока или кто хоть раз связывался с сыром. Этот аргумент — вообще не аргумент. Почему итальянцы это делают? Они понимают, что они скоро навсегда потеряют российский рынок, и пытаются запрыгнуть в последний эшелон уходящего поезда. В России идет импортозамещение молочной продукции, производство молока выросло на 25% за последние семь лет", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Прокомменировала ситуацию с итальянским пармезаном и официальный представитель МИД России Мария Захарова, отдав свои личные предпочнения отечественным сырам.

"Без ущерба нежным чувствам, которые я испытываю к итальянским коллегам, хочу сказать, что мне нравятся российские сыры - костромские, краснодарские", - сказала дипломат.

Владимир Путин в августе 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Изначально санкции были введены на год, но с тех пор неоднократно продлевались.