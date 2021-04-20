Италия открывается для туристов

Италия возобновит прием российских туристов летом 2021 года. Об этом сообщил журналистам итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.

"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен", - сказал Терраччано.

Как сообщалось со ссылкой на итальянские СМИ, глава министерства туризма Италии Массимо Гаравалья заявил о планах возобновить международный туризм до Дня республики 2 июня.

Из-за пандемии авиасообщение России с европейскими странами, в том числе Италией, было приостановлено в марте 2020 года.

На данный момент из 20 регионов Италии только 3 находятся в "красной" зоне (повышенного риска). 26 апреля в "желтых" регионах страны планируют открыть театры, кинотеатры и музеи, но с ограниченным числом зрителей и посетителей. В "оранжевых" и "красных" зонах - представления могут проводиться только на открытом воздухе.

Свои двери откроют бары и рестораны, но обслуживание клиентов будет возможно только на террасах. Заведения общепита в закрытых помещениях смогут вернуться к нормальной работе только 1 июня. К этой же дате планируется открытие спортзалов и бассейнов, а вот пляжи и открытые бассейны можно будет посещать уже с 15 мая. Также до июня в стране сохранится комендантский час с 22:00.