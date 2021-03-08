Паранджу подвергли остракизму в Швейцарии

Голосование о запрете на ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо, разделило Швейцарию - только чуть более 51 процента участников общенационального референдума поддержали этот шаг. Если сторонники запрета заявляют, что это вопрос защиты швейцарской культуры, противники называют такое решение исламофобским и сексистским.

Андреа Карони, Свободная демократическая партия: "У нас очень инклюзивная страна, у нас есть средства принимать людей и интегрировать их в наше общество. У нас также есть полицейские средства для применения в случаях, когда люди нарушают правила. Но когда вы выбираете безобидных женщин и говорите им, какую одежду носить, это уже слишком".

Вальтер Вобманн, Швейцарская народная партия: "Это решение против вуалирования вообще. В нашей культуре вы показываете свое лицо, потому что его покрытие лишает человека индивидуальности. Этому нет места в нашей культуре. Это противоречит нашим основным ценностям, нашей социальной системе".

В соседних Франции и Австрии такой запрет был введен ранее. В Швейцарии паранджу, никабы и другую мусульманскую одежду носит относительно небольшое количество женщин. Однако подготовка к голосованию вызвала много споров.

Изабель Паскье-Эйхенгерже, Партия зеленых: "В Швейцарии нам повезло, что мы можем предложить новые законы и включить их в конституцию, но это нужно делать по отношению к тому, что того действительно стоит. А в данном случае мы голосуем за закон, который касается примерно трех десятков женщин. Это провокационное использование демократического права, это остракизм сообщества, которое в Швейцарии очень хорошо интегрировано".

Мусульманские организации осудили результаты голосования и пообещали их оспорить.